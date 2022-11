Kotor da ima što dužu turističku sezonu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Državna politika i ekonomske mjere koje Vlada preduzima usmjerene su ka tome da Kotor ima što dužu turističku sezonu i sadržaj koji će biti generator novih privrednih aktivnosti, saopštio je premijer Dritan Abazović.

“Takva je i žičara Kotor-Lovćen, čijim smo početkom izgradnje, zajedno sa rukovodstvom Opštine Kotor i Prijestonice Cetinje, najavili novu turističku atrakciju za naš Kotor, Boku i Lovćen”, naveo je Abazović u čestitki povodom Dana Opštine Kotor.

On je čestitku uputio predsjedniku Opštine Vladimiru Jokiću, predsjednici Skupštine Opštine Maji Mršulji, odbornicima i građanima Kotora.

“Još jednom vam čestitam divan praznik drevnog grada, u uvjerenju da će ga njegovi festivali, karnevali, sportisti, pomorci, ugostitelji, kulturni i prosvjetni poslenici i nadalje, nadaleko proslavljati”, dodaje se u čestitki.

Abazović je, kako je saopšteno iz njegovog Kabineta, naveo da je Kotor raskošna riznica naše bogate istorije, ali i luka u koju su vjekovima uplovljavale tekovine civilizacije ostavljajući neizbriv trag u kulturi i istoriji ovog kraja.

“Ovaj biser pod zaštitom UNESCO-a i danas predstavlja velelepnu kamenu kapiju kroz koju se Crna Gora istinski, dosljedno i nezaustavljivo preobražava u državu kosmopolitizma, demokratije i evropeizma”, poručio je Abazović.

Grad i njegovo zaleđe, kako smatra, zaslužuju tretman koji zavređuje svaka rijetkost i izuzetnost.

Kotor je, prema riječima Abazovića, fundamentalni i središnji stub “nevjeste Jadrana”.

“Iza nas stoje dvije teške godine zdravstvene i geopolitičke globalne krize koje su, pored velikog broja žrtava, naročito negativno uticale kako na ekonomiju i privredu naše države, tako i Opštine Kotor”, zaključio je Abazović.

