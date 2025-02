Koristiti rezultate studije mapiranja potencijala solara i vjetra za teritoriju Opštine Nikšić

Podgorica, Brisel, (MINA-BUSINESS) – Nevladine organizacije Eko-tim i The Nature Conservancy (TNC) pozvale su investitore, finansijske institucije, obrađivače elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu i nadležne institucije da koriste podatke i glavne nalaze iz nedavno razvijene studije mapiranja potencijala solara i vjetra za teritoriju Opštine Nikšić.

„Njeni rezultati mogu značajno unaprijediti proces selekcije, procjene i odobravanja lokacija za razvoj energetski održivih projekata, čime se stvara pozitivna klima za strateška ulaganja u sektor obnovljivih izvora energije u Crnoj Gori, uz istovremeno očuvanje prirodnih i društvenih vrijednosti“, navodi se u saopštenju.

Cilj studije Mapiranje potencijala solara i vjetra na teritoriji Opštine Nikšić bio je identifikovanje i mapiranje lokacija sa niskim konfliktom za razvoj solarnih i vjetroelektrana.

„Za potrebe njene izrade korišćena je metodologija pametnog mapiranja koju je razvio TNC, koja je, u sinergiji sa znanjem i iskustvom domaćih stručnjaka, omogućila pronalaženje optimalnih lokacija za razvoj vjetra i solara, sa najmanjim negativnim uticajem na prirodu i ljude“, dodaje se u saopštenju.

Predstavnik Eko-tima, Andrija Krivokapić, kazao je da su rezultati studije izuzetno ohrabrujući.

„Potencijal za proizvodnju energije iz vjetra procjenjuje se na oko 40 megavata (MW), dok je potencijal solara procijenjen na impresivnih 2,7 gigavata (GW). Iskorištavanjem samo trećine ovog potencijala, preko 200 hiljada domaćinstava moglo bi biti snabdjeveno energijom iz obnovljivih izvora, što bi Opštinu Nikšić pozicioniralo kao lidera u energetskoj tranziciji“, tvrdi Krivokapić.

Prema njegovim riječima, studija je od posebnog značaja za investitore, jer pruža transparentne podatke i smanjuje rizike usporavanja ili zaustavljanja projekata zbog konflikata sa socioekonomskim ili interesima očuvanje prirode.

Atraktivnost Opštine Nikšić za ulaganja investitora u industriju obnovljivih izvora energije potvrđuju brojni zahtjevi podnijeti nadležnim institucijama za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju energetskih objekata.

Međutim, izazovi nastaju kada se projekti oslanjaju na prostorne planove zasnovane isključivo na potencijalu vjetra ili sunca, bez adekvatnog razmatranja ekoloških, društvenih i kulturnih aspekata lokacija.

“Studija je pokušala da ode korak dalje u odnosu na prostorne planove, nudeći pametno mapiranje koje identifikuje najodrživije lokacije, omogućavajući balans između ekonomskog razvoja i očuvanja prirodnih i društvenih vrijednosti”, navodi se u saopštenju.

Nakon mapiranja teritorije jedne opštine, započet je proces identifikacije optimalnih lokacija na nacionalnom nivou, kroz izradu MEGA (Montenegro Energy Growth and Acceleration) studije, čija se finalizacija očekuje u oktobru ove godine.

Predstavnica TNC-a, Tijana Simonović, pozvala je sve zainteresovane strane da pri izboru i ocjeni lokacija koriste zaključke studije, koji su dostupni i u formi preciznih mapa slobodnih za korišćenje.

„Dijeljenjem ovih saznanja, vjerujemo da možemo podstaći ulaganja u projekte visokog i srednjeg razvojnog potencijala, koji su usklađeni sa principima održivog razvoja“, zaključila je Simonović.

