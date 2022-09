Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski centar kompetencija u oblasti računarstva visokih performansi, koji je osnovan na Univerzitetu Donja Gorica (UDG), trebalo bi da da posluži kao kontakt tačka za korisnike iz privrede i naučnih institucija i eksperte i na taj način postane održiv.

Iz Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja su saopštili da je u Bečićima u četvrtak održana međunarodna naučna konferencija koja se realizuje u okviru Horizont 2020 projekta Nacionalni centri kompetencija u oblasti računarstva visokih performansi – EuroCC.

Konferencija je okupila više od 200 predstavnika iz 33 zemlje EuroHPC JU – Zajedničkog poduhvata za evropsko računarstvo visokih performansi.

„UDG, domaćin konferencije, uspješno učestvuje u ovom projektu od septembra 2020. godine. U okviru EuroCC projekta, Crnogorski centar kompetencija u oblasti računarstva visokih performansi osnovan je na UDG-u, koji koordinira aktivnosti u svim oblastima vezanim za računarstvo visokih performansi (HPC) na nacionalnom nivou i služi kao kontakt tačka klijenata iz privrede, nauke, istraživača HPC-a i šire javnosti“, navodi se u saopštenju.

Načelnica Direkcije za EU programe za nauku i evropske integracije u Ministarstvu i nacionalna Horizont Evropa koordinatorka, Milena Milonjić, izrazila je zadovoljstvo što je Crnoj Gori ukazano povjerenje da bude domaćin izuzetno značajne konferencije u oblasti računarstva visokih performansi.

Ona se osvrnula na značaj učešća istraživača i institucija iz Crne Gore u Horizont Evropa programu i činjenicom da su crnogorske institucije sada puno bolje povezane s evropskim partnerima, a naši nacionalni istraživački i inovovacioni projekti usklađeni s aktuelnim evropskim izazovima.

“UDG privukao je značajan iznos EU fondova kroz vrlo konkurentan prethodni program za istraživanje i inovacije Horizont 2020”, navela je Milonjić ističući da je orijentacija Univerziteta ka internacionalizaciji bila vrlo uspješna i dala je rezultate.

Ministarstvo je, kako se navodi, u potpunosti fokusirano na implementaciju Strategije pametne specijalizacije (S3), usvojene 2019. godine.

“Naš cilj je da Crna Gora nastavi da razvija i implementira Horizont Evropa projekte usklađene sa S3 prioritetima”, rekla je Milonjić.

UDG već je realizovao niz nacionalnih i međunarodnih projekata koji imaju punu S3 relevantnost, posebno u prioritetnoj oblasti ICT-a s primjenom u vertikalnim prioritetima – poljoprivredi, medicini i energetici.

„Upravo EuroCC projekat je u potpunosti u skladu sa S3, gdje je ICT definisan kao horizontalni prioritet, a vještačka inteligencija i mašinsko učenje kao fokusna područja s potencijalom”, kazala je Milonjić, napominjući da Ministarstvo prepoznaje značaj razvoja kapaciteta kadra i trening programa u oblasti nauke o podacima, mašinskog učenja i vještačke inteligencije na svim nivoima cjeloživotnog učenja, bečelor, master i doktorskim studijama.

Milonjić je dodala da je u junu ove godine Ministarstvo podržalo učešće UDG-a kao člana konzorcijuma, u pozivu vezanom za Nacionalne centre kompetencija u oblasti HPC (EUROCC2).

“Iskreno vjerujem da će uspostavljeni crnogorski centar ojačati nacionalne kompetencije u oblasti HPC, nastaviti da koordinira aktivnostima u svim područjima vezanim za HPC na nacionalnom nivou i poslužiti kao kontakt tačka za korisnike iz privrede, naučnih institucija, HPC eksperte i na taj način postati održiv”, zaključila je Milonjić.

