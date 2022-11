Konsenzusom do OKU

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Privredna komora (PKCG) smatra nužnim obavljanje širih konsultacija sa poslovnom zajednicom i organizovanja javne rasprave prije najavljenog potpisivanja novog Opšteg kolektivnog ugovora (OKU).

“Adekvatna zastupljenost interesa svih strana preduslov je postizanju neophodnog konsenzusa, a na dobrobit i zaposlenih i poslodavaca. Strateški važne odluke, poput ove, zahtijevaju uključivanje i stručne javnosti posebno iz razloga sagledavanja dugoročnih efekata njene primjene”, navodi se u saopštenju.

Iz PKCG su rekli da aktuelni ekonomski trenutak predstavlja značajan izazov za privredu, u dijelu očuvanja ekonomske aktivnosti i radnih mjesta, što posebno treba imatu u vidu prilikom usvajanja rješenja koja mogu dodatno usložniti poslovni ambijent.

“Najavljene izmjene OKU, koje pored ostalog donose uvećanje cijene rada nedjeljom 80 odsto, neminovno će dodatno opteretiti poslovanje privrednih subjekata, naročito u onim branšama koje su već duži period značajno pogođene posljedicama ekonomske krize”, kazali su iz PKCG.

Sistemski važan akt, kao što je OKU, mora na adekvatan način tretirati i brojne specifičnosti naše ekonomije, poput sezonalnosti poslovnih procesa.

“Potpisivanje ovog akta bez prethodne otvorene rasprave stvorilo bi brojne dileme i pitanja u vezi sa njegovom primjenom na različite kategorije privrednih oblasti poslova i zaposlenih, a što vjerujemo nikome nije cilj”, smatraju u Komori.

PKCG daje punu podršku sveobuhvatnom pristupu kroz koji Vlada i uključene strane treba da iznađu rješenja koja će sačuvati ekonomsku aktivnost svake kompanije, njihove članice, a sve to uz poštovanje radno-pravnog statusa svakog zaposlenog.

“Na bazi svega navedenog, još jednom apelujemo da se potpisivanje OKU odgodi do trenutka uspostavljanja konsenzusa, koji jedino može biti rezultat sveobuhvatnih konsultacija. Jedino na taj način može se doći do dugoročnog i održivog rješenja kakvo privreda očekuje i koje je jedino u interesu ekonomske stabilnosti zemlje”, smatraju u PKCG.

