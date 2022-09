Kinesko tržište ogroman potencijal za Plantaže

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Tržište Kine ima ogroman potencijal ne samo za proizvode Plantaža, već i za sve proizvođače iz Crne Gore, saopštio je direktor međunarodne prodaje u toj kompaniji, Aleksandar Rajković.

„Nije lako plasirati svoje proizvode tamo. Velika je konkurencija i logistički izazovi. Međutim, vjerujemo da ćemo u budućnosti povećati obim naše saradnje i izvoz na to tržiše”, rekao je Rajković Mediabirou.

On je podsjetio da Plantaže svoje proizvode već duže od deceniju plasiraju na kinesko tržište.

„Saradnja je počela sa kineskim državnim kompanijama Sinochem i Poly, a kasnije smo počeli da sarađujemo i sa nekoliko privatnih distributera u različitim djelovima Kine. Danas je Kina naše najveće izvozno tržište van zemalja regiona i pokrivamo neke od najvećih provincija, poput Pekinga, Šangaja i Ningboa”, kazao je Rajković.

Kompanija Plantaže, lider u oblasti vinogradarstva, na godišnjem nivou proizvede oko 17 miliona flaširanih boca, a uspješno rukovodi i distribucijom najkvalitetnijih etiketa širom svijeta.

Iz kompanije su saopštili da zaposleni stručno i odgovorno vode brigu o najvećem vinogradu iz jednog komada u Evropi, površine 2,31 hiljadu hektara.

Atraktivnosti lokaliteta doprinose i tri jedinstvena vinska podruma, među kojima se ističe Šipčanik, u kojem čuvaju preko dva miliona litara vina.

“Najznačajniji proizvod na kineskom tržišu je Vranac Pro Corde. Gotovo više od polovine ukupne prodaje čini taj proizvod. I naša ostala crvena vina su veoma zastupljena, posebno ona iz premium segmenta koja se idealno slažu sa kineskom hranom”, naveo je Rajković.

O kapacitetu Plantaža svjedoči i značajna proizvodnja stonog grožđa, breskvi, maslinovog ulja, loznih kalemova, kao i uzgoj pastrmke. Tokom proljeća i jeseni, lokalitet posjećuju turisti, koji uživaju u vinskim turama, obilascima podruma i degustaciji vina.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS