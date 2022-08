Jovaniću produžen pritvor

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vrhovni sud produžio je za još tri mjeseca pritvor nekadašnjem predsjedniku Privrednog suda Blažu Jovaniću.

Pritvor je produžen za još sedam osoba – S.Z, S.J, S.Lj, P.G, R.R, S.M i D.P, koje su osumnjičene da su izvršile krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije.

„Vijeće Vrhovnog suda, odlučujući o predlogu Specijalnog državnog tužilaštva za produženje pritvora protiv okrivljenih, donijelo je rješenje o produženju pritvora za još tri mjeseca okrivljenima“, objavljeno je na sajtu Vrhovnog suda.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA. Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS