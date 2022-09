Još sedam prijava za „zlatni pasoš”

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Na posljednji javni poziv Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma za kandidovanje razvojnih projekata u sektoru turizma za dobijanje crnogorskog pasoša stiglo je sedam prijava, saopšteno je Vijestima iz tog Vladinog resora.

Ministarstvo kojim rukovodi ministar Goran Đurović je 1. jula objavilo javni poziv za iskazivanje interesovanja za kvalifikovanje projekata na listu razvojnih projekata u oblasti turizma i on je važio do 31. avgusta.

”Do isteka poziva je pristiglo sedam prijava. Važno je napomenuti da se prijave analiziraju sukcesivno, kao i da je do sada na listu razvojnih projekata uvršten jedan projekat izgradnja hotela B u Kolašinu po kondo modelu poslovanja. Drugi

projekat je u završnoj fazi analize, dok se ostale prijave nalaze u početnoj fazi analize, s obzirom na to da su dostavljene 31. avgusta ove godine”, objasnili su u Ministarstvu.

Ovaj Vladin projekat sticanje crnogorskog državljanstva u zamjenu za ulaganja u neki od investicionih projekata iz oblasti turizma, prerađivačke industrije i poljoprivrede, startovao je početkom 2019. godine i po planu je trebalo da se završi do početka ove godine, ali je krajem prošle godine produžen još godinu.

Državljanstvo Crne Gore je ukupno dobilo 409 stranaca, od čega najviše Rusa, 241, ili skoro dvije trećine, pokazuju podaci koje je nedavno objavio Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore (CIN-CG).

Programom je bilo predviđeno da se za tri godine, od januara 2019. do kraja prošle godine, “proda” dvije hiljade pasoša.

Vlada Zdravka Krivokapića je planirala da ga ukine krajem prošle godine. Međutim 30. decembra prošle godine donijela je odluku da program produži do kraja ove godine, uz obrazloženje da investitori zbog kovid krize nijesu imali vremena da završe projekte.

Vlada Zdravka Krivokapića odobrila je 301 rješenje o prijemu u crnogorsko državljanstvo, po osnovu posebnog programa ulaganja, dok je prethodna Vlada Duška Markovića dala 108 “zlatnih pasoša”.

Prema podacima Agencije za investicije (MIA), od početka sprovođenja posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za ekonomski interes Crne Gore u svrhu troškova postupka uplaćeno je 28,25 miliona EUR.

Ovaj program je Vlada krajem decembra prošle godine produžila suprotno preporukama Evropske komisije (EK).

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS