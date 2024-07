Još jedna blokada bivših radnika Košute

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Bivši radnici Košute ponovo su blokirali saobraćaj između Cetinja i Podgorice u znak protesta, jer još nijesu ispunjeni njihovi zahtjevi o povezivanju radnog staža i isplati zaostalih zarada.

Predstavnica radnika, Dijana Vujović, kazala da još nemaju nikakav odgovor, ni od Vlade, ni od nadležnih institucija, ali da neće odustati, prenosi portal RTCG.

“Ostaćemo na magistrali dok god bude moguće, jer mi ne uzurpiramo nikoga, već samo tražimo svoja prava. Pristali smo i da se naše blokade skrate na sat, kako ne bi građanima otežavali putovanja u toku turističke sezone. Pozivamo nadležne da čuju glas radnika i radničke klase”, poručila je Vujović.

Ona je ponovo pozvala premijera Milojka Spajića da ih pozove na dogovor.

Radnici potražuju devet zaostalih zarada u iznosu od 2,8 miliona EUR i povezivanje radnog staža za 81 radnika.

