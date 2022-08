Jokić poželio dobrodošlicu Hyattu u Boku

Kotor, (MINA-BUSINESS) – Dosadašnji hotel Blue Kotor Bay – Premium Spa Resort, koji je od sinoć dio hotelskog lanca Hyatt, obezbijediće 150 novih radnih mjesta, saopštio je predsjednik Opštine Kotor, Vladimir Jokić.

On je prisustvovao potpisivanju ugovora između ova dva hotela i kazao da mu je čast što najpoznatiji hotelski lanci na svijetu nalaze svoje mjesto baš u Kotoru.

“Poznati i priznati hotelski brendovi mijenjaju sliku našeg grada na turističkoj mapi”, kazao je Jokić.

On je, kako je saopšteno iz Kabineta predsjednika Opštine, naveo da će se moći pametno planirati razvoj turizma tek kada grad bude imao još hotelskih kapaciteta koji će obezbijediti popunjenost tokom sezone, u predsezoni i postsezoni.

Jokić je rekao da ovaj rizort sa pet zvjezdica obezbjeđuje 150 novih radnih mjesta i vjeruje da će biti vjetar u leđa drugim svjetski poznatim hotelima da prepoznaju Kotor kao idealno mjesto za razvoj i unapređenje svojih brendova.

