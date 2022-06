Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Fond za inovacije Crne Gore raspisao je javni poziv za dodjelu kolaborativnih grantova za inovacije, vrijednosti do 100 hiljada EUR po projektu.

Iz Fonda je saopšteno da su javni poziv i neophodna dokumentacija za prijavu objavljeni na sajtu www.fondzainovacije.me.

Poziv će biće otvoren do 27. septembra, a ukupan budžet za ovaj program podrške iznosi 670 hiljada EUR.

„Glavni cilj Programa kolaborativnih grantova za inovacije je da podstakne mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) da aktivno sarađuju sa naučnoistraživačkim ustanovama i/ili drugim MMSP na komercijalno usmjerenim inovativnim projektima, u cilju stvaranja novih ili poboljšanih tržišno orjentisanih proizvoda, usluga, tehnologija i procesa“, saopšteno je iz Fonda.

Fond dodjeljuje grantove u maksimalnom iznosu od 100 hiljada EUR po odobrenom projektu, koji može pokriti do 80 odsto ukupnih troškova projekta za mikro i mala preduzeća, odnosno do 70 odsto za srednja preduzeća.

Preostali iznos sredstava, podnosilac prijave dužan je da obezbijedi iz sopstvenih izvora.

Postupak prijavljivanja se obavlja elektronskim putem, preko portala Fonda www.programifonda.me.

Izvršna direktorica Fonda, Bojana Femić Radosavović, saopštila je da ta institucija, u skladu sa planiranim programom rada za ovu godinu, nastavlja sa podrškom koja je usmjerena ka jačanju saradnje nauke i biznisa.

„Kroz ovaj i slične programe, trudićemo se da obezbijedimo kontinuiranu podršku za razvoj inovacija u našoj zajednici. Cilj ovog programa je da stvori novu tržišnu vrijednost, kreira visoko plaćene poslove, podstakne naučnu izvrsnost, poveća prihode i izvoz i u krajnjem unaprijedi konkurentnost crnogorskih preduzeća“, kazala je Femić Radosavović.

Opširnije informacije o javnom pozivu nalaze se na linku https://fondzainovacije.me/programi/programska-linija-kolaborativnih-grantova-za-inovacije/

