Jandreoski: Odgovor na pitanje o mojoj smjeni tražiti na drugoj adresi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Dosadašnji izvršni direktor Aerodroma Crne Gore (ACG), Goran Jandreoski, saopštio je da odgovor sa obrazloženjem na pitanje zašto je smijenjen treba da se traži na drugoj adresi.

“Meni su motivi jasni kao dan, ali te sumnje ću, iz pristojnosti i striktno profesionalnih razloga, zadržati za sebe. Na dan kada smo dočekali milionitog putnika i u mjesecu kada bilježimo ozbiljan rast prometa putnika i vazduhoplova i nakon godine, koliko sam proveo na mjestu izvršnog direktora, u kojoj su nam prihodi 150 odsto veći u odnosu na godinu ranije i iznose 12 miliona EUR, neko je ocijenio da takav rezultat treba da kazni”, naveo je Jandreoski u saopštenju.

On je rekao da, lično, ne može reći da ga je ova vijest pogodila, razočarala ili iznenadila.

“Međutim, znajući sve okolnosti, ipak sam imao profesionalno uvjerenje da ću sa kolegama nastaviti da realizujem ozbiljne planove na Aerodromima Crne Gore, a prvenstveno na polju međunarodne sertifikacije”, rekao je Jandreoski.

On smatra da Crna Gora već danas hitno treba da nađe rješenje i u vezi sa predstavljanjem u evropskim i međunarodnim stručnim tijelima, da bi njene interese zastupao kvalifikovani, međunarodno prepoznati kadar.

“S obzirom na to da Crnoj Gori fali osoblja koje je profilisano u avio-industriji, bojim se da će ovakav rasplet događaja obeshrabriti međunarodnu stručnu javnost u smislu rada i angažovanja u Crnoj Gori. Naravno da nije problem lično moja smjena, već problem može, a nadam se da neće, da bude ugrožavanje međunarodne reputacija Crne Gore u kontekstu tretmana stručnjaka koji se biraju na međunarodnim konkursima”, kazao je Jandreoski.

On se, uz želju da Aerodromi Crne Gore nastave uspješno poslovanje, svim kolegama i partnera zahvalio na saradnji i poručio da ostaje uvijek na raspolaganju za sva stručna pitanja.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS