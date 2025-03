Jačanje saradnje u energetici

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora i Bosna i Hercegovina (BiH) mogle bi da iskoriste regionalne kapitalne projekte iz oblasti energetike kao šansu za razvoj privrede, ocijenili su ministar rudarstva, nafte i gasa i koordinator Ministarstva energetike Admir Šahmanović i ambasador BiH Branimir Jukić.

Šahmanović i Jukić su razgovarali o mogućnostima jačanja bilateralne saradnje, s posebnim fokusom na oblasti energetike i zajedničkim infrastrukturnim projektima od regionalnog značaja.

Sagovornici su istakli da odnosi dvije države već počivaju na uzajamnom povjerenju i podršci, ali i da postoji prostor za njihovo dodatno unapređenje, naročito kroz konkretne zajedničke inicijative koje mogu doprinijeti ekonomskom razvoju i jačanju regionalne stabilnosti.

„Uz otvoren odnos i uzajamnu podršku, bilateralni odnosi dvije države kontinuirano su na visokom nivou, međutim prostora za jačanje saradnje uvijek ima i treba raditi na koncipiranju regionalnih kapitalnih projekata iz oblasti energetike, koje i BiH i Crna Gora treba da prepoznaju i iskoriste kao šansu za razvoj privrede“ zajednički je stav Šahmanovića i Jukića.

Šahmanović je, kako je saopšteno iz Ministarstva, u tom kontekstu posebno ukazao na značaj projekta izgradnje Jadransko-jonskog gasovoda, koji je do sada realizovan do grada Viora u Albaniji.

Ovaj infrastrukturni projekat ne predstavlja samo priliku za ostvarenje prihoda kroz tranzitne naknade, već i šansu da se dodatno ojača energetska nezavisnost i međunarodni položaj obje države.

Šahmanović je pozvao Jukića da u okviru nadležnih institucija BiH inicira preispitivanje trenutnog statusa projekta i eventualne zajedničke korake ka njegovoj potencijalnoj realizaciji.

“Sagovornici su razmijenili stavove i o ostalim aktuelnim temama iz oblasti energetike, između ostalog i o Bilećkom jezeru i pitanjima naplate naknade“, dodaje se u saopštenju.

Šahmanović je istakao da je veoma važno da nadležne državne institucije sjednu za sto i konkretizuju dalje aktivnosti koje su pokrenute i da će u okviru svojih nadležnosti dati podršku rješavanju tog pitanja.

„Razvoj i izradnja strateške infrastrukture mora biti među prioritetima naših zemalja. Uz savremene tehnologije i mogućnost adaptacije za transport zelenog vodonika, gasovod može postati ne samo stub energetske sigurnosti, već i oslonac za dugoročni održivi razvoj“, poručio je Šahmanović.

Crna Gora i BiH, kako su ocijenili, imaju kapacitete, viziju i partnerstvo.

“Iskoristimo zajednički potencijal da izgradimo stabilniju, povezaniju i prosperitetniju budućnost za naše građane i cijeli region Zapadnog Balkana.“ poručili su sagovornici.

