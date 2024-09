Jačanje saradnje i povećanje turskih investicija u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora i Turska imaju tradicionalno dobre odnose, a zajednički cilj je povećanje turskih investicija u Crnoj Gori, saopštili su ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, Slaven Radunović i turski ambasador u Podgorici, Bariš Kalkavan.

Tokom sastanka Radunović je izrazio zadovoljstvo tradicionalno dobrim odnosima između Crne Gore i Turske, posebno ističući značaj turskih investicija koje doprinose razvoju Crne Gore.

On je naveo da će Ministarstvo na čijem je čelu uvijek biti otvoreno za saradnju sa turskim investitorima, kao i svim ostalim investitorima koji će svojim angažmanom, a u skladu sa važećim zakonima, doprinositi stvaranju boljeg i funkcionalnijeg poslovnog okruženja u Crnoj Gori.

Kalkavan je informisao Radunovića da je u Crnoj Gori registrovano oko deset hiljada turskih kompanija, od kojih je nešto više od hiljadu aktivno, dominantno u građevinskom sektoru.

U cilju dalje saradnje, Kalkavan je predložio potpisivanje Memoranduma o razumijevanju u oblasti prostornog planiranja između dvije zemlje, te ponudio mogućnost upoznavanja crnogorskih zvaničnika i eksperata sa relevantnim turskim zakonskim i institucionalnim okvirom, kao i praksama u ovoj oblasti.

Kalkavan je Radunovića obavijestio o osnivanju Turske privredne komore u Crnoj Gori, koja okuplja vodeće turske kompanije koje posluju u Crnoj Gori, kao i o formiranju Komiteta za građevinarstvo u njenom sastavu. U tom smislu je predložio da Radunović prisustvuje nekom od narednih sastanaka Komiteta kako bi se dodatno upoznao sa projektima i aktivnostima turskih kompanija u ovoj oblasti.

Sagovornici su se saglasili da je zajednički cilj povećanje turskih investicija u Crnoj Gori, sa posebnim akcentom na razvoj sjevernog dijela zemlje.

Zaključeno je da su perspektive za dalju saradnju izuzetne, te da će budući koraci u iskorišćenju ovog potencijala značajno doprinijeti ekonomskom napretku i jačanju bilateralnih odnosa dvije zemlje.

