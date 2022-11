Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Izgradnja puta Plav – Dečani podstaći će razvoj turizma i veću mobilnost ljudi između Crne Gore i Kosova, ocijenili su crnogorski premijer Dritan Abazović i ambsadorka Kosova Arijana Žerka Hodža.

Abazović i Hodža saglasili su se da dvije države baštine izuzetno korektnu i dinamičnu saradnju, o čemu svjedoče brojni sastanci na više nivoa s ciljem konkretizacije projekata od zajedničkog interesa, poput ekonomije, saobraćaja i turizma.

“U tom kontekstu je tokom sastanka posebno naglašen rad na izgradnji puta Plav-Dečani i nedavno potpisivanje Memoranduma o razumijevanju i saradnji na realizaciji infrastrukturnih projekata između Crne Gore i Kosova“, saopšteno je iz Abazaovićevog Kabineta.

Abazović je upoznat sa tim da se očekuje sastanak timova na tehničkom nivou, ali i o brojnim drugim infrastrukturnim projektima koji će, pored veće mobilnosti i boljeg povezivanja ljudi, dovesti i do razvoja turizma u tim krajevima.

„Sagovorni su se saglasili po pitanju realizacije zajedničkog biznis foruma koji će doprinijeti razvoju i još boljem povezivanju dvije države, kao i unapređenju regionalne saradnje na Zapadnom Balkanu“, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS