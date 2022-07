Izgradnja druge dionice mogla bi početi tek 2024. godine

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo kapitalnih investicija je završetak izrade studije opravdanosti auto-puta i idejnog projekta za drugu dionicu od Mateševa do Andrijevice prolongiralo za kraj ove godine, iako je prvobitno najavljeno da će ovi dokumenti biti završeni do kraja juna, pišu Vijesti.

Ova dva dokumenta su ključna da bi se znalo koliko će ova naredna dionica, dužine 23,5 kilometara, koštati.

Nakon toga slijedi izrada glavnog projekta i po prognozama Ministarstva, do raspisivanja tendera za izbor izvođača radova moglo bi se doći tokom 2024. godine.

Prema ranijoj procjeni, izgradnja druge dionice bi mogla trajati dvije godine.

Iz Ministarstva je Vijestima saopšteno da je idejni projekat dionice Mateševo-Andrijevica u završnoj fazi i njegov završetak se očekuje do kraja ove godine, a dodatno prolongiranje je uslovljeno dinamikom rada projektantskog tima koji je uslovljen metodologijom rada Zapadnobalkanskog investicionog okvira (ZIO).

”Činjenica je da se uvijek primat daje kvalitetu u odnosu na rok realizacije. Podsjećamo da shodno metodologiji ZIO, izbor projektanta (konzorcijuma evropskih kompanija) vrše nadležne institucije Evropske komisije (EK) u proceduri nezavisnoj od uticaja nas kao investitora i krajnjeg korisnika novca. Nova sveobuhvatna studija opravdanosti za čitav autoput Bar-Boljare sa kost-benefit analizom je u završnoj fazi i formalni završetak se očekuje do kraja godine, a sa rezultatima je planirano da se javnost upozna. Dodatno prolongiranje je uslovljeno dinamikom rada konsultanta uslovljenih, takođe, metodologijom ZIO”, kazali su iz Ministarstva.

Za dionicu od Mateševa do Smokovca je aplicirano kod EK putem mehanizma Investicionog okvira za Zapadni Balkan, sa zahtjevom za dodjeljivanje bespovratnog novca za kofinansiranje izgradnje i konačna odlka zavisi od rezultata nove sveobuhvatne studije opravdanosti za čitav auto-put.

Iz Ministarstva su naveli da se bespovratno može očekivati oko 40 odsto novca od ukupne vrijednosti ove dionice za koju još nije utvrđeno koliko će koštati.

”Preliminarni podaci upućuju da će prosječna cijena izgradnje dionice Mateševo-Andrijevica biti približno ista prosječnoj cijeni izgradnje dionice Smokovac-Mateševo, dok će se tačan iznos novca za izgradnju dionice Mateševo-Andrijevica znati po okončanju pripreme idejnog projekta, odnosno nakon izbora izvođača radova. Metodologija Investicionog okvira za Zapadni Balkan omogućava dodijeljivanje bespovratnog novca u vrijednosti od 40 odsto od preliminarne procijenjene vrijednosti izgradnje”, objasnili su iz Ministarstva.

Na pitanje da li Ministarstvo može da saopšti okvirni rok u kome će početi izgradnja dionice auto-puta od Mateševa do Andrijevice, odgovoreno je da je novo licitiranje rokovima realizacije nezahvalno.

”U tom smislu samo upućujemo na predstojeće korake u realizaciji. Naime, u slučaju da se idejni projekat dionice Mateševo-Andrijevica završi do kraja ove, naredni korak bi bio priprema glavnog projekta i tenderske dokumentacije tokom naredne godine, za što postoje pozitivni signali da bi bespovratni novac mogao biti odobren od Investicionog okvira za Zapadni Balkan, da bi zatim raspisvanje tendera za izbor izvođača radova i nadzornog organa, po međunarodnim procedurama Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) bilo organizovano tokom 2024. godine”, kazali su iz Ministarstva.

Prva dionica auto-puta svečano je otvorena 13. jula ove godine, sa tri godine, dva mjeseca i tri dana kašnjenja u odnosu na rok iz osnovnog ugovora o izgradnji.

Prva dionica auto-puta Podgorica-Mateševo ugovarana je za izvođačem CRBC-em samo na osnovu idejnog rješenja, što je i glavni razlog trogodišnjeg kašnjenja i značajnog rasta troškova za oko 100 miliona EUR. Vlada sada mora da pripremi i glavni projekat kakO bi mogla da konkuriše za podršku iz evropskih fondova.

