Izbjeći privatizovanje Luke Bar

Podgorica, (MINA) – Privatizovanje Luke Bar potrebno je izbjeći i neophodno je pokrenuti inicijativu za ratifikaciju konvencije Međunarodne organizacije rada (MOR) o radu lučkih radnika čime bi se, na svojevrstan način, postavili temelji za razvoj stručnog obrazovanja lučkih radnika.

To je saopšteno danas na okruglom stolu “Dokeri: sadašnji i budući izazovi“, u organizaciji Sindikalne organizacije Luke Bar.

Kako se navodi u saopštenju Sindikalne organizacije Luke Bar, događaj je okupio relevantne aktere u tom sektoru, pogotovo u kontekstu socijalnog dijaloga i industrijskih odnosa, kako na nivou kompanije i sektora, tako i na državnom nivou.

Dodaje se da je učešće koordinatora Evropskog savjeta dokera, Entonija Tetara dalo događaju međunarodni karakter, što je, uzevši u obzir ekonomsku prirodu tog sektora, značajno upotpunilo cjelokupnu raspravu.

Tetar je, kako se navodi, rekao da su u „evropskom dokerskom savjetu uvjereni da će samo jedinstvena i solidarna borba omogućiti da prihvatimo izazove koji sve nas očekuju u našim lukama“.

Dodao je da su, između ostalog, prioriteti tog Savjeta zdravlje i bezbjednost na radu lučkih radnika, ali i insistiranje na tome da sve države Evrope ratifikuju konvencije MOR-a koje se tiču lučkih radnika i štite njihova prava, naročito konvencije 137, 152, 154, 155, 187 i 195.

Predstavnik Ministarstva kapitalnih investicija Dino Tutundžić naveo je da pozitivni rezutati za prvih šest mjeseci nijesu samo rezultat dobrog rada menadžmenta kompanije već i posvećenosti svih zaposlenih u Luci Bar.

On je rekao da očekuje da uskoro bude finalizovan granski kolektivni ugovor za dokere.

Predstavnik Ministarstva rada i socijanog staranja Marko Ćipović rekao je da je veoma važno da sva pitanja iz oblasti socijalnog dijaloga rješavaju postepeno i da partneri putem kompromisa dođu do rješenja.

Predsjednik Sindikata Alis Šabotić podsjetio je da je Tetar bio jedan od glavnih faktora pod čijim je pritiskom poništen tender za prodaju Luke Bar 2016. godine, ali i naglasio da će „s obzirom na neke medijske navode Sindikat pružiti identičan otpor kao i 2016. godine, ukoliko se opet krene u neku sličnu avanturu sa Lukom Bar.“

Predsjednik Odbora direktora Luke Bar, Marko Nišavić, rekao je da menadžment prepoznaje značaj Sindikata i važnost njegove međunarodne sindikalne saradnje jer su primjeri dobre prakse iz Evrope više nego dobrodošli kod nas.

Izvršni direktor Luke Bar, Ilija Pješćić, stavio je akcenat na značaj ljudskih resursa u koje će, rekao je, Luka Bar i ubuduće nastaviti da ulaže.

Predsjednik Skupštine Saveza sindikata Crne Gore, Ranko Božović, naveo je da je na Sindikatu da pokreće inicijative i da oni posjeduju kapacitet i znanje da to ostvare u praksi.

Predsjednik granskog Sindikata pomoraca i dokera Crne Gore, Agim Mila, osvrnuo se na neujednačenost pristupa socijalnom dijalogu i poštovanju radničkih prava u različitim kompanijama u ovom sektoru.

Kao pozitivan primjer naveo je Luku Bar, dok je, prema njegovim riječima, kompanija Port of Adria primjer neuspješne privatizacije, koja se odrazila ne samo u pogledu poštovanja radničkih prava, već je i lošim ekonomskim performansama „dovela u pitanje postojanje Bara i Crne Gore na mapi luka koje se bave pretovarom generalnih tereta“.

On je istakao potrebu za iniciranjem postupka ratifikacije konvencije MOR br. 137 o lučkim radnicima kojom bi država i zvanično prepoznala lučke radnike i minimum prava koja proizilaze iz te konvencije.

