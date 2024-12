Inovacije u upravljanju ljudskim resursima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Rezultati projekta EmpowerHR4Inno, čiji je fokus na razvijanju naprednih modela i alata za upravljanje ljudskim resursima zasnovanih na digitalnim tehnologijama koje jačaju inovativne kapacitete kompanija, predstavljeni su na završnoj konferenciji koju je organizovao Univerzitet Donja Gorica.

Projekat se realizuje uz finansijsku podršku Evropske unije u okviru IPA grant šeme Naučni potencijal u službi inovacija, u saradnji sa Ministarstvom finansija i Ministarstvom prosvjete, nauke i inovacija.

Projektom koordinira Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis Univerziteta Donja Gorica, a partneri su Institut Mihailo Pupin iz Beograda, kao i Universida de Catolica Portugesa (UCP) iz Portugala.

Rukovodilac projekta, Sandra Tinaj, rekla je da je cilj projekta jačanje kapaciteta kompanija za inovacije kroz unapređenje modela i alata za upravljanje ljudskim resursima, s fokusom na prepoznavanje i prevazilaženje postojećih nedostataka.

“U okviru projekta ostvareni su brojni rezultati, uključujući objavu naučnih radova, pripremu analize inovacionog kapaciteta Crne Gore kroz studiju koja obuhvata promjene između 2012. i prošle godine, i kreiranje digitalne platforme za povezivanje privrede, akademske zajednice i biznis sektora”, kazala je Tinaj.

Ona je dodala da je poseban značaj dat osnaživanju žena u nauci.

Tinaj je rekla da je sprovedena analiza agilnog menadžmenta kao modela upravljanja ljudskim resursima. Rezultati ovog projekta, kako je istakla, ukazuju na važnost integracije nauke i inovacija u razvojne procese, kao i na potencijal za dalji napredak Crne Gore ka društvu zasnovanom na znanju i inovacijama.

Prisustvo na konferenciji pružilo je učesnicima priliku da u interakciji s panelistima – Danilom Đukanovićem iz kompanije Recrewty, Ivanom Malović iz IDFaktor kao i Danilom Popovićem iz Hirin’ Hero, prodube uvide i razmijene mišljenja o ključnim temama kao što su digitalizacija HR procesa, psihološki aspekti liderstva, razvoj karijere, i unapređenje organizacione kulture kroz onboarding, metrike zapošljavanja i evaluaciju zaposlenih.

Poseban naglasak stavljen je na izazove i prilike u savremenom poslovnom okruženju, s ciljem inspirisanja mladih i njihovog osnaživanja za ulazak u profesionalni svijet.

Na događaju je predstavljena i digitalna platforma, kao jedan od ključnih rezultata projekta EmpowerHR4Inno, a koja je razvijena s ciljem povezivanja akademske i istraživačke zajednice s poslovnim sektorom.

Doktorantkinja na UDG i saradnica na projektu, Jovana Popović, rekla je da platforma promoviše multidisciplinaran pristup i pruža kompanijama pristup inovacijama i tehnološkim rješenjima koja razvijaju naučnici i istraživači.

“Pored toga, platforma omogućava automatsko prikupljanje i prikaz informacija iz velikih naučnih baza podataka poput Academia.edu, Google Scholar i ResearchGate, čineći ih lako dostupnim kroz web stranicu projekta”, kazala je Popović.

Fokusirana na sektore prehrambene industrije, zdravstvenog turizma, IT sektora i nacionalnih inovacija, platforma već sada služi kao centralno mjesto za naučno-istraživačke radove crnogorskih autora.

“Kroz jačanje intersektorske saradnje i razmjenu znanja, platforma doprinosi povećanju konkurentnosti kompanija na tržištu i stvaranju snažnog ekosistema koji povezuje nauku i privredu. Njena šira društvena vrijednost ogleda se u podršci inovacijama, razvoju ljudskih resursa i osnaživanju saradnje između različitih sektora u Crnoj Gori”, kazala je Popović.

Bojana Mališić sa UDG-a prezentovala je naučni rad Unutrašnje dinamike i inovacije: Interdisciplinarni pregled i buduća istraživačka agenda, koji je nastao kao rezultat projekta a koji je objavljen u prestižnom i respektabilnom časopisu Technology in Society koji se nalazi u top 25 na svjetskom nivou.

Autori rada su, osim Mališić i Tinaj, Popović, Lidija Lukovac i Božidar Vlačić sa Catolica Universiteta iz Portugala, a koji su dio istraživačkog tima EmpowerHR4Inno.

„Ovaj rad pruža sveobuhvatnu analizu i pregled unutrašnjih dinamika firmi fokusirajući se na odnose između menadžmenta ljudskih praksi, apsorpcioni kapacitet i inovacije. Ključni nalazi uključuju prepoznavanje osnovnih teorija u radovima kao što su pogled zasnovan na resursima, networkingu, dinamičke sposobnosti, zajedno sa identifikacijom značajnih tema kao što su organizaciona kultura, osnaživanje ljudskog kapitala i procesi razvoja“, kazala je Mališić.

Ona je dodala da rad ukazuje na postojeće istraživačke jazove, posebno u vezi sa uticajem na stvaranje radikalnih inovacija i procesnim inovacijama, uključujući tehnologije poput vještačke inteligencije i mašinskog učenja.

Učesnici konferencije istakli su da je ovo završna konferencija uspješno realizovanih i postignutih rezultata ali i početak saradnje, pri čemu je upućen poziv prisutnima za dalju saradnju i nastavak istraživanja.

