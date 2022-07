Indeksi snažno porasli drugi dan zaredom

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Berzanski indeksi na Wall Streetu u četvrtak su porasli više od jedan odsto, drugi dan zaredom, jer se ulagači nadaju da Fed ubuduće više neće agresivno povećavati kamate, s obzirom da je američka privreda tehnički uronila u recesiju.

Dow Jones je porastao 1,03 odsto na 32.529 bodova, dok je S&P 500 skočio 1,21 odsto na 4.072 boda, a Nasdaq indeks 1,08 odsto na 12.162 boda, prenosi Hrportfolio.

U četvrtak je objavljeno da je bruto domaći proizvod (BDP) Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u drugom tromjesečju skliznuo 0,9 odsto na anualiziranom nivou, drugo tromjesečje zaredom, dok su analitičari očekivali blagi rast.

Iako neki smatraju da se ne radi o recesiji, jer nijesu pali svi ekonomski segmenti, a tržište rada i dalje je snažno, činjenica je da je BDP pao dva tromjesečja zaredom na kvartalnom nivou, što, po uobičajenoj definiciji, predstavlja recesiju.

Bez obzira radi li se o recesiji ili usporavanju rasta ekonomije, taj podatak je podstakao špekulacije da bi američka centralna banka ubuduće mogla biti manje agresivna po pitanju povećanja kamata.

Kako bi suzbio inflaciju, koja se kreće na najvišim nivoima u 40 godina, Fed je u srijedu povećao ključne kamatne stope za daljih 0,75 procentnih bodova, drugi mjesec zaredom, u rasponu od 2,25 do 2,5 odsto.

Ulagače je, međutim, ohrabrila izjava predsjednika Feda Jeromea Powella da će dalji potezi centralne banke zavisiti od budućih ekonomskih pokazatelja i da je za očekivati usporavanje tempa zaoštravanja monetarne politike.

U svakom slučaju, ulagači su mirni što se kamata tiče do kraja ljeta jer se iduća sjednica Feda održava tek u septembru.

Podršku tržištu pružaju i bolji nego što se očekivalo kvartalni poslovni rezultati većine kompanija. Nakon zatvaranja Wall Streeta, bolje nego što se očekivalo rezultate su objavili i tehnološki divovi Amazon.com i Apple, pa su cijene tih dionica znatno porasle.

Zahvaljujući tome, trenutno su terminski S&P 500 i Nasdaq indeks u plusu, pa bi se rast Wall Streeta mogao nastaviti i u petak, treći dan zaredom.

I na većini evropskih berzi cijene dionica su porasle. Doduše, londonski FTSE indeks oslabio je 0,04 odsto na 7.345 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 0,88 odsto na 13.282 boda, a pariski CAC 1,3 odsto na 6.339 bodova.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS