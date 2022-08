Indeksi nastavili rast

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na većini svjetskih berzi i na početku avgusta su, uprkos jačanju geopolitičkih tenzija između Kine i Sjedinjenih Američkih Država (SAD), indeksi nastavili rasti, doduše znatno skromnije nego u sedmici ranije.

I dok je na Wall Streetu Dow Jones prošle sedmice blago oslabio, 0,13 odsto, na 32.803 boda, S&P 500 nastavio je uspon treću sedmicu zaredom, porastavši 0,36 odsto, na 4.145 bodova. Nasdaq indeks je ojačao 2,15 odsto, na 13.657 poena, prenosi SEEbiz.

U sedmici ranije ti indeksi su porasli oko četiri odsto, zahvaljujući čemu su ostvarili znatne dobitke i u julu. Ono što i dalje podržava dioničko tržište su bolje od očekivanja zarade američkih kompanija. Naime, otprilike 77,5 odsto kompanija čije su dionice sadržane u S&P 500 indeksu premašilo je očekivanja ostvarenim zaradama.

To daje snažan podsticaj rastu cijena dionica, uprkos povremenim zabrinjavajućim vijestima, poput početkom sedmice posjete predsjednice donjeg doma američkog Kongresa Nancy Pelosi Tajvanu uprkos snažnom protivljenju Kine, što je uzrokovalo rast geopolitičkih napetosti između Kine i SAD-a.

Pred kraj sedmice investitore je zabrinuo i izvještaj o snažnom tržištu rada u SAD-u, jer ono ide u prilog tomu da američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) nastavi u septembru s agresivnim podizanjem kamatnih stopa u nastojanju da suzbije inflaciju.

Službeni izvještaj pokazao je da je u julu u SAD-u bilo zaposleno 528 hiljada novih radnika, što je premašilo očekivanja, a to je i 19. mjesec zaredom kako zaposlenost u najvećoj svjetskoj ekonomiji raste. Stopa nezaposlenosti se spustila sa 3,6 odsto na predpandemijski nivo od 3,5 odsto.

To je srezalo nade investitora da bi Fed mogao usporiti sa zaoštravanjem monetarne politike, kako bi s duge strane, što više izbjegao usporavanje ekonomske aktivnosti.

Nakon najnovijeg izvještaja o zapošljavanju, tržišni učesnici procjenjuju da su sada šanse 69 odsto da će Fed i u septembru agresivno dignuti kamatne stope za 75 baznih bodova, kao i u prošla dva navrata, dok su prije objave tog izvještaja očekivanja bila na 41 odsto.

“Sve je vrti oko Feda. Snažno zapošljavanje pritisnuće Fed da kroz duži period zaoštrava monetarnu politiku, a tržište se pribojava i da će Fed to činiti agresivno. A ako to bude radio predugo i preoštro, izazvaće ‘teško prizemljenje’, odnosno duboku recesiju”, rekao je izvršni direktor u društvu 50 Park Investments, Adam Sarhan.

I na evropskim berzama cijene dionica su prošle sedmice nastavile rasti. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,22 odsto, na 7.439 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 0,66 odsto, na 13.573 poena, a pariski CAC 0,37 odsto, na 6.472 boda.

Na Tokijskoj berzi je Nikkei indeks skočio 1,35 odsto, na 28.175 bodova.

