Ima mogućnosti za intenziviranjem saradnje između dvije države

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora i Bosna i Hercegovina imaju mogućnost za intenzivnijom saradnjom, a u narednom periodu bi trebalo raditi na modernizaciji putnog pravca Podgorica-Sarajevo i na raznovrsnosti ponude u turizmu, smatraju ministar finansija Aleksandar Damjanović i bosansko-hercegovački ambasador Branimir Jukić.

Oni su razgovarali o mogućnostima za intenzivniju saradnju dvije države, koju već karakterišu dobrosusjedski odnosi i obostrana težnja evropskim integracijama.

Prema riječima Jukića, Crna Gora, od svih država regiona, ima najveće šanse da bude sljedeća članica Evropske unije, što, kako tumači, može biti dobra refleksija na integracioni put ostalih država, pa i Bosne i Hercegovine.

Iz Ministarstva je saopšteno da su predmet otvorenog razgovora bili i zajednički carinski prelazi, uz akcenat na aktivnosti koje je potrebno sprovesti za brže otvaranje integrisanih graničnih prelaza na putnom pravcu Trebinje-Herceg Novi, u Klobuku i Zupcima.

Tokom razgovora koji je protekao u prijateljskom tonu, analizirana je saradnja u postojećim regionalnim inicijativama, kao što su CEFTA (Centralnoevropski ugovor o slobodnoj trgovini) i Savjet za regionalnu saradnju (RCC), Berlinski proces, kao i potencijalnim, kakva je Otvoreni Balkan.

Prema zajedničkoj ocjeni, u narednom periodu trebalo bi raditi na modernizaciji putnog pravca Podgorica-Sarajevo, kao i na raznovrsnosti ponude u turizmu, koja bi doprinijela većoj fluktuaciji gostiju iz jedne u drugu zemlju tokom cijele kalendarske godine.

“Iako su odnosi dvije države u kontinuitetu prijateljski, ojačani zajedničkim spoljnopolitičkim prioritetima, prepoznat je prostor za napredak u konkretnoj bilateralnoj saradnji, kroz ključne oblasti – energetiku, saobraćaj i turizam, kao i veću trgovinsku razmjenu”, navodi se u saopštenju.

Budući da je značajan broj otvorenih pitanja od obostranog interesa, sagovornici su saglasni da bi, u bliskoj budućnosti, bilo korisno organizovati sastanak na najvišem nivou, u vidu zajedničke sjednice dvije vlade, gdje bi sa punom pažnjom bili sagledani partnerski ciljevi.

