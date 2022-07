Ibrahimović: Ozbiljni i kredibilni investitori su dobrodošli

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ozbiljni i kredibilni investitori dobrodošli su u Crnoj Gori, kazao je potpredsjednik Vlade i ministar kapitalnih investicija Evrin Ibrahimović.

Kako je saopšteno iz Vlade, Ibrahimović je to kazao na sastanku sa izvršnim direktorom kompanije INVEO Onurom Topacom i potpredsjednikom kompanije Anil Abbaka.

Navodi se da je na sastanku razgovarano o rezultatima dosadašnjeg poslovanja investitora na crnogorskom tržištu, ali i o planovima usmjerenim ka nastavku uspješne saradnje dvije prijateljske zemlje.

“U fokusu srdačnog i otvorenog razgovora bili su tekući projekti iz oblasti energetike i saobraćaja I mogućnost o učestvovanju renomiranog turskog investitora u realizaciji istih, što bi bilo od velikog značaja za pospješivanje konkurencije i rezultiralo uspješnom implementacijom projekata koji su pred nama”, kaže se u saopštenju.

Ibrahimović je istakao da ga posebno raduje činjenica da je INVEO zvanični sponzor crnogorske košarkaške reprezentacije.

“Ulaganjem u sport šaljemo jasnu poruku o važnosti unapređenja ovog ambijenta. Sa druge strane, drago mi je što smo otvorili teme o projektima u energetskom i sektoru transporta. Ozbiljni i kredibilni investitori su dobrodošli, a unapređenje ekonomske i privredne saradnje su naš zajednički cilj”, rekao je Ibrahimović.

On je, kako se navodi, zahvalio na iskazanom intersovanju za unapređenje saradnje i pozvao da se uoči narednog sastanka jasno definišu projekti i naredni koraci po osnovu praktične konkretizacije već dobre saradnje.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS