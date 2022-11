Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Specijalno državno tužilaštvo (SDT) odbacilo je krivičnu prijavu protiv dugogodišnje direktorice marketinga i nekadašnje članica Odbora direktora Plantaža, Anice Hajduković, utvrdivši da ne postoji osnovana sumnja da je izvršila krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti.

Hajduković nije učestvovala u malverzacijama u poslu sa fabrikom briketa i u daljem toku postupka biće saslušana kao svjedok, pišu Vijesti.

”Krivična prijava protiv osumnjičene je odbačena, jer je tokom izviđaja i istrage utvrđeno da ne postoji osnovana sumnja da je izvršila krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti. Oštećeno društvo nije preduzimalo njeno krivično gonjenje, niti je podnosilo pritužbu za preispitivanje rješenja o odbacivanju krivične prijave Vrhovnom državnom tužilaštvu”, odgovorio je Vijestima portparol SDT-a i specijalni tužilac Vukas Radonjić.

On je objasnio da će Hajduković u daljem toku istrage biti saslušana kao svjedok.

Hajduković je uhapšena 11. jula po nalogu tužioca Radonjića.

Poslije saslušanja puštena je na slobodu.

U istrazi poslovanja državne kompanije Plantaže tada su uhapšeni i nekadašnji predsjednik i članovi Odbora direktora Veselin Vukotić, Božo Mihailović, Đorđije Rajković, Sead Šahman i Duško Perović.

Nakon hapšenja bivših članova Odbora direktora iz SDT-a saopštili su da su im lisice na ruke stavili zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju, na način što su, kao članovi Odbora direktora, donijeli odluku da se zaključi štetni ugovor o vansudskom poravnanju, između oštećenih Plantaža i OMP Engineering-a iz Podgorice, čijim djelimičnim izvršenjem je oštećenom društvu nanijeta šteta, a OMP Engineeringu pribavljena korist.

Gotovo mjesec i po kasnije, 24. avgusta, u istoj istrazi uhapšena je bivša izvršna direktorica kompanije Plantaža, Verica Maraš.

SDT je osumnjičilo da je zloupotrijebila položaj u privrednom poslovanju.

Šteta koja je navodno pričinjena državi malverzacijama u poslu sa OMP Engineeringom mjeri se milionima.

Otvaranje istrage uslijedilo je po okončanju izviđaja SDT-a, koje je formiralo predmet nakon što je novo rukovodstvo u februaru podnijelo krivičnu prijavu protiv Vukotića, Maraš, Mihailovića i Miroslava Vukovića, zbog sumnji da su iskorišćavanjem i zloupotrebom svog položaja pribavili višemilionsku protivpravnu imovinsku korist firmi OMP Engineering.

