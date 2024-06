Gjeloshaj: Predložiću raskid ugovora ako Sveti Stefan ne bude otvoren

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar ekonomskog razvoja, Nik Gjeloshaj, saopštio je da će predložiti Vladi da se raskine ugovor sa kompanijom Adriatic Properties, zakupcem hotela Sveti Stefan, ukoliko taj hotel ove sezone ne počne sa radom.

“Po ugovoru o zakupu, nešto najljepše što ima ova država je dato Adriaticu. Taj ugovor je na snazi, po njemu hoteli moraju biti otvoreni, ne postoji opcija da ne budu otvoreni, i mora da se plaća ta veoma simbolična renta”, rekao je Gjeloshaj u Bojama jutra na TV Vijesti.

On je poručio da se nikome neće dozvoliti da dobije povlašćeni status i da našu državu vidi kao mjesto gdje će moći da radi šta misli, odnosno što je možda nekad radio, a drugačije se postupalo po tome.

“Nikakve dodatne zahtjeve mimo ugovora o zakupu nećemo ispunjavati, jer nemamo pravo na to, a mislim i da zahtjevi nijesu realni, ono što smo mogli čuti od zakupca. I sve informacije da predlažemo nešto – ništa nijesmo predlagali kao država, samo smo saslušali drugu stranu”, rekao je Gjeloshaj.

On je kazao da je zakupcu ova sezona šansa da otvore hotel i ispoštuju ugovor.

“Zakupac nema više pokušaja igranja sa državom, sa nečim što je naše najvrednije što imamo i tome ćemo stati na kraj”, poručio je Gjeloshaj.

On je kazao da će akcija Limitirane cijene u trgovinama biti produžena za domaće proizvode: bijeli sir, jogurt, mlijeko, krompir, kupus, jabuke, piletinu, džem, svježa jaja, čajnu kobasicu, stiješnjenu šunku, pileća prsa, sudžuk, goveđu čajnu, pileće viršle, suvu slaninu.

“Oko 100 artikala očekujem da bude u trgovinama”, rekao je Gjeloshaj.

On je naveo da ima jasnu poruku za trgovine – ove mjere za ove domaće proizvode moraju biti dobro pozicionirane. Drugo, ne može da bude da ne budu u ovom popustu i da ih nema u trgovinama.

Gjeloshaj je kazao i da će, ako se ne sprovede 100 odsto i nemamo domaće proizvode, do polovine juna promijeniti odluku na drugačiji način.

“Naša ideja je da tokom sezone ostavimo prostora da, pošto dolazi veći broj građana, ne pokušamo previše uticati na to tržište, nije ekonomski pametno. Ako ne budemo podržali domaću proizvodnju, onda ćemo morati da donesemo striktnije mjere prema njima, u ograničavanju puno većeg broja artikala tokom sezone”, rekao je Gjeloshaj.

On je ocijenio da je štetno za ekonomiju da se ne radi nedjeljom.

“Nažalost, nijesam uspio da ubijedim većinu u Skupštini koja bi podržala taj projekat”, rekao je Gjeloshaj.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS