Fiskalna stabilnost preduslov ekonomskog napretka

Berlin, (MINA-BUSINESS) – Fiskalna stabilnost je preduslov ekonomskog napretka, kao i održivog rasta plata i penzija, ocijenjeno je na sastanku predsjednika pokreta Evropa sad Milojka Spajića i ministra finansija Njemačke Christiana Lindnera.

“Digitalizacija javne uprave je najbolji način da se podigne produktivnost radnika, kao i da javna uprava ne bude bauk već efikasan i jednostavan servis građanima”, navodi se u saopštenju.

Takođe, na Wirtschaftrat ekonomskom forumu, jednom od najprestiznijih u Njemačkoj, čuo se glas i iz Crne Gore uz zainteresovanost za program Evropa sad.

“Sjajna rasprava o potrebi da se pojača konkurentnost evropske privrede i smanji birokratija da bi se ubrzao ekonomski rast i povećao broj visokokvalitetnih radnih mjesta”, zaključuje se u saopštenju.

