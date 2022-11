Finansijski podržali preduzetnice Podgorice

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Glavni grad je sedmi put podržao žene preduzetnice Podgorice kroz konkurs za podršku razvoju ženskom preduzetništvu, a do sada je više od njih 60 dobilo priliku da razvije ili unaprijedi svoju biznis ideju.

Iz PG Biroa je saopšteno da je u prethodnom periodu realizovan konkurs Glavnog grada za podršku razvoju ženskom preduzetništvu, a u skladu sa tim danas je upriličeno potpisivanje ugovora sa dobitnicama podrške.

Glavni grad u kontinuitetu pruža podršku projektima koji su značajni za društvenu zajednicu, te je kroz ovaj vid podrške Glavnog grada više od 60 žena dobilo priliku da razvije ili unaprijedi svoju biznis ideju.

“Glavni grad je do sada za ove namjene, kroz šest konkursa, obezbijedio 120 hiljada EUR, dok su ovim konkursom opredijeljena sredstva u iznosu od 20 hiljada EUR”, navodi se u saopštenju.

Gradonačelnik Ivan Vuković kazao je da je njihova ideja bila da upravo na bazi ovog programa ponude pomoć onda kad je najpotrebnija, a to je u samom startu.

“Zahvaljujući tome, danas imamo priliku da konstatujemo da u Podgorici imamo cijelu novu mrežu preduzetnica. Puno je je onih koje se danas biznisom vrlo uspješno bave, razvijaju svoje firme, zapošljavaju ljude, što je za nas jako značajno, imajući u vidu socio – ekonomski ambijent“, rekao je Vuković.

On je dodao da sve skupa čini da žene budu ne samo ekonomski snažnije, nego i samostalnije, nezavisnije, a to je u jednom tradicionalnom društvu kakvo je crnogorsko vrlo često preduslov za ukupnu emancipaciju žena.

Vuković je iskazao zadovoljstvo time što je i ove godine interesovanje za konkurs bilo jako veliko, kao i zbog prispjeća vrlo kvalitetnih ideja i formi biznis planova.

„Nemam dilemu da ćete uspješno nastaviti da realizujete svoje biznis ideje i ono što je jako važno da će ovaj konkurs služiti kao dodatni podstrek onim ženama koje se možda i dalje dvoume da li da krenu ovim putem”, naveo je Vuković.

On smatra da je ovo pravi put, da je ekonomska samostalnost nešto što posebno u vremenu u kom živimo dolazi do izražaja u punoj mjeri, pogotovo kad su žene u Crnoj Gori u pitanju.

“Uz uvjerenje da će implementacija ovih biznis planova teći kako treba, u nadi da će i u narednom periodu Glavni grad nastaviti da snažno podržava i stimuliše razvoj ženskog preduzetništva, želim vam sreću“, rekao je Vuković.

Dobitnice su saopštile da su zadovoljne i zahvalne zbog odnosa Glavnog grada prema njihovim biznis idejama, te su istakle da ova podrška predstavlja značajan korak ka implementaciji njihovih planova.

Milena Radović iz Novog programa dvojezičnog kreativnog centra za djecu Action Mama kazala je da je njeno preduzeće iskoristilo priliku da uradi jedan biznis plan, predstavi nove pragrame koje ćemo uz podršku Glavnog grada realizovati puno brže.

“Želim da se zahvalim Glavnom gradu što je prepoznao značaj naše škole, kao značaj naših kako sadašnjih, tako i budućih programa koje planiramo da realizujemo”, rekla je Radović.

Kroz ovaj konkurs podržan je razvoj i unapređenje poslovanja ženskog preduzetništva, sa sljedećim biznis idejama: Marija Raičević – Love&bags MNE-handmade tašne, Marijana Ćalić – Galerija umjetnina i autentičnih crnogorskih suvenira, Mirela Borović – Kreativna radionica Džidža, Larisa Agović – Razvoj postojećeg biznisa u Tehnolarapro, Margita Raičević – Uvođenje novih usluga u modnom studiju Margita, Ana Šebek Radunović – Arte Belleza, Vanja Stanišić – Analiza tržišta concept store radnji, Dijana Kanura – Floratorijum cvijeće, kafa i kroasan, Radmila Milonjić – Prevoz putnika i organizovanje tura u NP Skadarsko jezero, kao i Milena Radović – Novi program dvojezičnog kreativnog centra za djecu Action Mama.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS