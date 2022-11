Fešta u Herceg Novom okupila gotovo 50 izlagača

Herceg Novi, (MINA-BUSINESS) – Gotovo 50 izlagača iz cijele Crne Gore danas je u Herceg Novom predstavilo domaće gastro proizvode i kreativne rukotvorine, na Jesenjoj fešti novskog nevladinog udruženja Ruke.

Fešta je ispunila očekivanja organizatora – okupila rekordan broj izlagača, promovisala plodove jeseni i domaće proizvođače, oživjela centar grada, podstakla učešće lokalne zajednice, a organizatori su ove godine mislili i na ekološki aspekt, pa su organizovali promociju „plastic free“ ambalaže.

Iz tog NVU je saopšteno da su interesovanje brojnih posjetilaca mamile delicije od plodova jeseni poput nara, kestena, dunje, rogača i mandarine, domaći sokovi, džemovi, čajevi, med i drugi proizvodi lokalnih gazdinstava, među kojima i vino od šipka, kao i rukotvorine i ručno rađene umjetnine poput nakita, pletenina, igrački i ukrasnih predmeta.

Program su obogatile mažoretke Mažoret kluba Lili koje su prodefilovale pješačkom zonom Njegoševe ulice.

Zadovoljstvo rekordnim brojem izlagača, ponudom i brojem posjeta na štandovima izrazila je Maja Erenji Hare-Brown iz NVU Ruke. Kako je kazala, na njihov poziv odazvali su se i stari i neki novi izlagači, a učesnici dolaze iz cijele Crne Gore.

„Iskreno da kažem, uvijek smo prezadovoljni sa izlagačima i posjetiocima na našim izložbama i festivalima, atmosfera je uvijek lijepa. Mogli bi imati i malo više podrške jer ruka uvijek fali, ali to je nešto što dolazi i razvija se. Pozivamo sve koji su zainteresovani da se uključe, jer naše fešte su za sve one koji imaju neku ideju, koji hoće da se uključe u program ili da pomognu na bilo koji način“, poručila je Erenji Hare-Brown.

Jesenja fešta promovisala je ekološki prihvatljivu ambalažu, sa namjerom da podigne svijest o štetnom uticaju korišćenja plastike za jednokratnu upotrebu, kao i da sve stađunske fešte u organizaciji NVU Ruke u što skorijem roku postanu zero waste. Zarad tog cilja NVU Ruke je udružila snage sa još jednom novskom nevladinom organizacijom, „Ne bacajte Boce“, na čijem štandu su zainteresovani mogli da se informišu o ekološkoj ambalaži, kao i proizvođačima i dobavljačima u Crnoj Gori.

„Na našem štandu su izložene ekološke ambalaže koje predstavljamo proizvođačima zato što ova fešta ima tendenciju da postane „zero waste“, odnosno da se izlagači prebace na ekološka pakovanja, što znači da se izbaci upotreba plastičnih i ubace papirne kese i pakovanje“, objasnila je Milica Boca iz NVO Ne bacajte Boce i dodala da je akciju podržala i organizacija Zero waste Montenegro.

Postoji interesovanje za ovu ideju, kazala je Boca i izrazila nadu da će fešte uskoro moći da se pohvale oznakom zero waste.

Ana Ćirović iz pčelarstva „Ćirović“ iz sela Boan kod Šavnika kazala je da su fešte zaista uvijek prelijepo organizovane.

“Mi smo donijeli malo durmitorskih proizvoda da probate ovdje na primorju i da se malo družimo. Interesovanje je veliko. Veoma su nam važni ovakvi događaji zato što možemo ljudima da predstavimo i promovišemo naše proizvode, da im bude dostupno da ih probaju i vide kakav kvalitet nudimo“, rekla je Ćirović.

Tradicionalni učesnik Jesenje fešte je gazdinstvo Vidović iz Risna, koje su danas predstavljali otac i sin, Simo i Stevan Vidović.

Kako je rekao Simo Vidović, oni su porodično gazdinstvo koje se bavi organskom proizvodnjom, a na Jesenjoj fešti ponudili su posjetiocima sok i čaj od divljeg šipka, odnosno nara, koji je „prijeki lijek za stomak u našem narodu“.

„Veoma je zanimljivo, ima mnogo izlagača i zanimljivih stvari, a cijene su sasvim prihvatljive. Zanimljivo je biti ovdje i učestvovati u ovom poslu, meni se stvarno sviđa“, rekao je Stevan Vidović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS