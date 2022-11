Evropski embargo i vijesti iz Kine podigli cijene nafte

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte skočile su u petak iznad 98 USD, budući da su skoro stupanje na snagu embarga EU-a na rusku naftu i signali o mogućem ublažavanju koronamjera u Kini ponovo preusmjerili fokus trgovaca na teškoće u snabdijevanju.

Na londonskom tržištu cijena barela je porasla 3,81 USD i iznosila je 98,48 USD. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 4,14 USD višoj cijeni, od 92,31 USD, prenosi SEEbiz.

Tržišta su proteklih dana balansirala između straha od recesije i slabije potražnje nakon podizanja kamatnih stopa u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i eurozoni i bojazni da će skori embargo EU-a na rusku naftu dodatno stanjiti ionako nedovoljno snabdijevanje.

Zabrana uvoza ruske nafte u EU trebalo bi da stupi na snagu 5. decembra, a grupa najrazvijenijih privreda svijeta G7 još raspravlja o limitu cijene ruske nafte koji bi ipak trebalo da ostavi prostora za trgovinu ruskim barelima izvan EU-a.

Komercijalne zalihe u SAD-u istovremeno padaju, a Vašington je zaključio program prodaje nafte iz strateških rezervi.

Dodatnu podršku cijenama pružio je u petak i slabiji dolar, koji može dodatno podstaći potražnju budući da jača kupovnu moć kupaca s drugim valutama.

Broj slučajeva zaraze koronavirusom u Kini porastao je u četvrtak na najviši nivo od avgusta, ali je bivši zvaničnik za kontrolu bolesti rekao da će Peking uskoro značajno izmijeniti politiku prema virusu.

Zabrinutost za potražnju ipak nije sasvim opala i Saudijska Arabija je snizila službenu prodajnu cijenu nafte za kupce u Aziji u decembru 40 centi.

Smanjenje je u skladu s procjenama trgovinskih izvora, koje se temelje na slabijim izgledima za kinesku potražnju.

Odvojeni izvještaj Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC) pokazalo je da je barel korpe nafte njenih članica u četvrtak pojeftinio 1,23 USD na 93,51 USD.

