Evidentirane tri pritužbe

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U okviru kampanje Budi odgovoran ove sedmice su evidentirane tri prijave, na osnovu kojih nijesu izrečene novčane kazne.

Građani su se žalili da pekara Orex u Podgorici i auto servis u Beranama ne izdaju fiskalne račune, a obje primjedbe su u proceduri.

Evidentirana je i pritužba da menadžment Televizije Pljevlja već duže vrijeme pojedinim zaposlenim isplaćuje plate prema uvećanim koeficijentima koje su oni dobili preko aneksa ugovora, a da ne postoje u aktu o sistematizaciji radnih mjesta.

„Koeficijenti su mnogo veći nego predviđeni sistematizacijom, tako da zaposleni i menadžment nanose štetu firmi i ostalim zaposlenim“, navedeno je u prijavi.

Kampanju Budi odgovoran su krajem decembra 2013. godine pokrenuli Ministarstvo finansija i Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori, sa ciljem da doprinese jačanju svijesti javnosti i većem uključivanju građana u borbi protiv sive ekonomije.

Projekat omogućava građanima da jednostavno i brzo ukažu na nepravilnosti, poput neizdavanja fiskalnih računa, rada na crno ili kršenja potrošačkih prava i pomognu nadležnim institucijama da se što uspješnije izbore sa sivom ekonomijom.

