Evidentirane 32 prijave

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U okviru kampanje Budi odgovoran ove sedmice su evidentirane 32 prijava, na osnovu kojih nijesu izrečene novčane kazne.

Najveći broj prijava odnosio se na neizdavanje fiskalnih računa, a sve su, kako je navedeno, u proceduri.

Građani su se žalili da fiskalne račune ne izdaju Anti aging Center, prodavnica piletine „Radinović“ u Tržnom centru Bazar, cvjećara Hedera, otpad „Ivanović“, E-Joy Elektronske cigarete, taksi prevoznik, kafana i kozmetički salon u Podgorici, restoran Cvijo, pekara Evropa i Kraljevska plaža u Baru, kao i Komunalno preduzeće, pekara Zlatni klas i restoran i plaža Torch u Budvi.

Evidentirane su i pritužbe da fiskalne račune ne izdaje lokal u sklopu KUD Njegoš na Cetinju, kafići Kalabrija i Art u Beranama, lokal Wizard u Nikšiću, Home plast u Danilovgradu, Harfa u Pljevljima, restoran Frateli, kupalište Barbosa i plaža Dada u Ulcinju, kao i parking u Bečićima.

Ove sedmice je evidentirana i prijava da su organizatori Sea Dance festivala oštetili državu za porez, jer su prijavili manji broj prodatih karata.

U proceduri su i prijave da auto servis centar u Bijelom Polju i apartmani Sunshine of Montenegro u Kotoru rade bez dozvole, a da su u konobi Kvisko u Nikšiću cijene u meniju i na računima različite.

Građani su se žalili i na deponiju i korišćenje službenih vozila u privatne svrhe.

Kampanju Budi odgovoran su krajem decembra 2013. godine pokrenuli Ministarstvo finansija i Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori, sa ciljem da doprinese jačanju svijesti javnosti i većem uključivanju građana u borbi protiv sive ekonomije.

Projekat omogućava građanima da jednostavno i brzo ukažu na nepravilnosti, poput neizdavanja fiskalnih računa, rada na crno ili kršenja potrošačkih prava i pomognu nadležnim institucijama da se što uspješnije izbore sa sivom ekonomijom.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS