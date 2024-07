Elvir Petrović pobjednik konkursa za idejno rješenje logotipa i znaka Kuće maslina

Bar, (MINA-BUSINESS) – Prva nagrada na konkursu za idejno rješenje znaka i logotipa Kuće maslina dodijeljena je autoru Elviru Petoviću iz Bara.

„Pobjedničko idejno rješenje znaka i logotipa sastoji od motiva sa veza crnogorske nošnje, grafičkog reprezenta objekta Kuće maslina, listova masline, kao i kapi maslinovog ulja, što reflektuje kulturološki identitet, arhitektonsku specifičnost, kao i bogatstvo prirodnih i poljoprivrednih resursa Bara i Crne Gore“, navodi se u saopštenju.

Iz Kuće maslina su kazali da odabrano idejno rješenja znaka i logotipa simboliše harmoniju tradicije i savremenosti, omaž kulturnom nasljeđu, ali i zamajac napretku u oblasti održivog razvoja i očuvanja životne sredine.

Nagradni fond za pobjedničko grafičko rješenje iznosi hiljadu EUR.

