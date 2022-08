Ekspanzivna fiskalna politika je jedan od uzroka inflacije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nova izvršna vlast mora zaustaviti ekspanzivnu fiskalnu politiku koja je vođena od početka godine, jer je to doprinijelo rastu ukupne inflacije u zemlji, ocijenjeno je iz Centra za ekonomske i evropske studije (CEES).

Iz CEES-a je saopšteno da je ekspanzivna fiskalna politika reflektovana u povećanju zarada u javnom sektoru i izdataka za socijalnu zaštitu početkom godine u kombinaciji sa faktorima sa međunarodnog trzišta, vodila povećanju potrošnje i daljem rastu stope inflacije čija je godišnja stopa od aprila bila dvocifrena, a u julu je iznosila čak 14,9 odsto.

“Visoka inflacija je dalje uticala na realno smanjenje tek povećanih zarada i kupovne moći u Crnoj Gori iz mjeseca u mjesec. Visoku stopu inflacije, prati visoka stopa nezaposlenosti od čak 19,5 odsto na kraju jula, ukazujući na moguće izazove stagflacije”, navodi se u saopštenju.

Da su razlozi visoke stope inflacije u Crnoj Gori i domaći i uvozni, potvrdio je i Međunarodni monetarni fond (MMF) nakon misije u julu, kada su njegovi predstavnici naveli da se čini da pored uvozne inflacije, „pritisci od povećanja zarada, usljed nedavnog povećanja minimalne zarade i poreske reforme, takođe imaju ulogu u postojanju visoke stope inflacije u zemlji.

“Imajući u vidu nestabilnu političku situaciju u državi i brojne neizvjesnosti u međunarodnom okruženju, za očekivati je da će preduzimanje mjera u pravcu vođenja restriktivnije fiskalne politike i stvaranju predvidivijeg poslovnog okruženja biti veliki izazov”, kazali su iz CEES-a.

Ipak, mjere fiskalne konsolidacije moraju biti imperativ, imajući u vidu veoma uzak fiskalni prostor i situaciju visokog javnog duga u zemlji.

“Pored mjera fiskalne politike fokusiranih na smanjenje rashoda, koje bi svaka naredna vlada trebala voditi, očekuje se da će politika Evropske centralne banke reflektovana u povećanju referentnih kamatnih stopa dodatno uticati na usporavanje inflacije u narednim mjesecima i u Crnoj Gori”, navodi se u saopštenju.

Takođe, završetak turističke sezone i najava globalne recesije, može imati dodatne efekte na smanjenje stope inflacije u zemlji.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS