Ekonomsko osnaživanje žena je ključ za razvoj privrede

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ekonomska osnaženost žena značajno doprinosi napretku ekonomije, zbog čega je neophodno obezbijediti snažniju podršku razvoju ženskog preduzetništva i većem učešću žena na pozicijama upravljanja i rukovođenja, ocijenila je šefica Sektora za PR i marketing Unije poslodavaca (UPCG), Zvezdana Oluić.

Ona je, na konferenciji pod nazivom Ekonomsko osnaživanje žena: Podrška ženskom preduzetništvu i liderstvu, kazala da žene u biznisu i menadžmentu predstavljaju posebno važan, ali nedovoljno iskorišten ekonomski potencijal Crne Gore i regiona.

„Ulaganje u rodnu raznolikost i ekonomsko osnaživanje žena je dobro, pametno i isplativo – i to ne samo za žene, već i za muškarce, za zaposlene, privredu, društvo, cijelu državu“, poručila je Oluić na konferenciji koju su danas u Podgorici organizovače UPCG i globalna grupa G100, u partnerstvu sa Ministarstvom ekonomskog razvoja i turizma.

Konferencija je bila jedan u nizu događaja G100, globalne grupe 100 žena liderki iz cijelog svijeta, koji se ovih dana održavaju u zemljama regiona, u okviru G100 WOMEN’S BALKAN TOUR koja je krenula iz Slovenije, a zatim nastavila put preko Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Sjeverne Makedonije, do Albanije.

Predsjednik UPCG, Predrag Mitrović, je u uvodnom izlaganju kazao da je u vremenima izrazite ekonomske neizvjesnosti, ekonomija realnog sektora najvažnija karika i motor napretka društva i države, a da važnu ulogu u tome imaju žene u biznisu.

On je dodao da se to ogleda kroz snažan doprinos koji daju oporavku i razvoju privrede, povećanju zaposlenosti, smanjenju siromaštva i očuvanju standarda građana.

„Koronakriza je jedan od najboljih primjera za takvu ocjenu. Kao predsjednik krovne organizacije poslodavaca, svim preduzetnicama i menadžerkama Crne Gore i zemalja regiona čestitam na efikasnom upravljanju, mudrim odlukama i posvećenom radu kojim pokazuju kako treba voditi biznis“, rekao je Mitrović.

On je naveo da je njihova dužnost da za sve njih, kao i buduće učesnice u biznisu, stvore uslove u kojima će moći da ostvare svoja prava, daju doprinos i ubiraju dobit od ekonomskog, društvenog, kulturnog i političkog razvoja.

Mitrović je saopštio da je UPCG predala inicijativu za uvođenje poreskih olakšica za žene preduzetnice, u prvim godinama njihovog poslovanja, i da očekuje da će se ta tema uskoro naći na dnevnom redu sjednice nacionalnog Savjeta za konkurentnost.

Osnivačica i predsjednica G100, Harbeen Arora Rai, objasnila je da je G100 globalni pokret koji snagu i veze gradi kroz sinergiju i podršku – globalno, regionalno i lokalno.

„Zahvalni smo Vladi Crne Gore, kompanijama, međunarodnim organizacijama i preduzećima na premošćivanju jaza među polovima i poduzimanju mjera kako bi se osiguralo da se svaka žena osjeća sigurnom i osnaženom da slijedi svoje snove i živi ispunjen život, uz uzajamno poštovanje i dostojanstvo, doprinoseći sve više kako svojoj, tako i dobrobiti svoje porodice i nacije“, rekla je Rai.

Državni sekretar u Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma, Armend Milla, kazao je da ekonomski nezavisna žena predstavlja značajnu kariku u lancu privrednih dešavanja, čiji je doprinos društveno vrijedan i važan.

„U Ministarstvu i Vladi nastavljamo da radimo na unapređenju ženskog preduzetništva, kao i na podsticaju preduzetnica da se uključuju i edukuju. Ministarstvo, kao kreator i implementator politike ženskog preduzetništa, kao i do sada, nastavlja sa sprovođenjem konkretnih programskih aktivnosti kroz Program za unapređenje konkurentnosti privrede, te elektronskim servisima kao što su Nacionalna platforma za ženski biznis i platforma za mikro, mala i srednja preduzeća, biznis.gov.me“, saopštio je Milla.

On je dodao da je cilj podrška svim ženama u Crnoj Gori koje žele da započnu novi ili unaprijede postojeći biznis, informišu se o poslovnim prilikama i ostvare međusobnu saradnju i veze sa javnim sektorom.

Generalna direktorica Direktorata za unapređenje konkurentnosti u Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma, Olivera Vukajlović je, na panelu o ženama u biznisu i menadžmentu, kazala da taj Vladin resor radi na kreiranju podsticajnog poslovnog ambijenta, kao i sistemske, programske i institucionalne podršku za preduzetnice.

„Iako smo svjesni da se pred ženama koje započinju novi ili žele da unaprijede postojeći biznis nalazi puno prepreka i izazova, primjetno je aktiviranje velikog broja stejkholdera koji preduzimaju korake da se ove stvari mijenjaju. Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma je, svakako, jedan od njih“, navela je Vukajlović.

Ministarstvo će, prema njenim riječima, nastaviti da ulaže napore u cilju stvaranja povoljnog ambijenta za žene u biznisu kako bi one dobile mjesto koje im pripada.

Predsjednica Asocijacije poslovnih žena, Ljubica Kostić Bukarica, podsjetila je da ta asocijacija od 2009. godine intezivno radi na ambijentu za unapređenje razvoja ženskog preduzetništva.

„Okupljamo uspješne vlasnice biznisa i menadžerke i kontinuirano prenosimo iskustva i znanja kako njima, tako i onima koje tek namjeravaju da uđu u vode preduzetništva. Ponosna sam što je Asocijacija, za ovih 13 godina, stvorila jaku nacionalnu mrežu i povezale se sa svim asocijacijama regiona i svijeta“, rekla je Kostić Bukarica.

Izvršna direktorica Investiciono razvojnog fonda (IRF), Irena Radović, je na drugom panelu, pod nazivom Podrška ekonomskom osnaživanju žena, saopštila da je IRF ključni agent u obezbeđivanju finansijske inkluzije žena na nacionalnom nivou.

IRF je, prema njenim riječima, lider i faktor promjena koji daje doprinos oslobađanju ženskog potencijala i osnaživanju žena u faktičkoj ravni kroz najpovoljnije uslove za snaženje ženskog preduzetništva na finansijskom tržištu i brojne druge aktivnosti, u skladu s principima i ciljevima Agende 2030.

„Statistika pokazuje da je IRF u periodu od 1. januara do 31. avgusta ove godine ukupno odobrio ženama u biznisu oko 13 miliona EUR, kroz 83 finansijska aranžmana, što je tri puta veći iznos u odnosu na uporedni period prošle godine. Takođe, došlo je do evidentnog rasta kada je u pitanju udio odobrenih kredita ženama u odnosu na ukupno odobrene, 30 odsto u našem protfoliju“, kazala je Radović.

Ona je dodala da je veoma važno da je IRF tokom prethodnih godine preplovio kamatne stope za žene u biznisu i da su uslovi ciljano i dalje izrazito povoljni, uprkos promjenama i rastu kamatnih stopa na međunarodnom tržištu.

Izvršna direktorica kompanije Bild studio, Aleksandra Bošković Delagić, smatra da svi akteri, kako privreda, tako i država, imaju obavezu i odgovornost da doprinesu osnaživanju i uključivanju što većeg broja žena, kako bi u godinama pred nama one dale svoj neosporni doprinos razvoju boljeg i održivijeg ekonomskog modela i svijeta.

Profesorica na Fakulteta za biznis i turizam Budva, Olivera Blagojević, rekla je da se položaj žena u poslu u Crnoj Gori tokom poslednjih desetak godina mijenja u pozitivnom smislu.

„Međutim, postoje djelatnosti, zanimanja i oblasti društvenog i političkog života gdje je njihovo učešće i dalje malo zastupljeno. S obzirom na značaj obrazovanja za rodnu ravnopravnost, posebnu pažnju zavređuje domen znanja i obrazovna postignuća u proteklom periodu“, navela je Blagojević.

Predsjednik Unije mladih preduzetnika, Uroš Bulatović, rekao je da u Crnoj Gori postoji veliko interesovanje i motivisanost mladih žena za preduzetništvo, zbog čega im je neophodno stvoriti pogodne uslove kako bi ostvarile puni potencijal, u korist cijele zajednice.

„Naša organizacija će pružati doprinos i bezuslovnu podršku takvim procesima, naročito kroz promotivne aktivnosti i savjetodavne usluge namijenjene mladim ženama. Takođe, pomagaćemo i podsticati umrežavanje preduzetnica, kako bismo ih uključili u zajednicu mladih ljudi u biznisu koji se međusobno razumiju i dijele istu strast i viziju po pitanju razvoja preduzetništva“, naveo je Bulatović.

