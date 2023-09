Đurović: Očekivao sam manju dozu populizma

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović, komentarisao je set mjera koji je Klub poslanika Demokratske partije socijalista (DPS) danas predstavio, navodeći da je očekivao manju dozu populizma.

“Iskreno, očekivao sam ipak nešto smislenije i sa manjom dozom populizma. Možda da su dodali nešto oko besmrtnosti, pa da upotpune priču”, napisao je Đurović na platformi X.

Klub poslanika DPS-a predložio je paket mjera za očuvanje životnog standarda građana, koji obuhvata, između ostalog, umanjenje akciza na gorivo do 50 odsto i jednokratnu pomoć od 150 EUR za korisnike najniže penzije.

Poslanik DPS, Nikola Milović, je na konferenciji za novinare pozvao Vladu da, bez odlaganja i po hitnom postupku, usvoji i implementira predložene mjere.

DPS je predložio i obezbjeđivanje jednokratne pomoći u iznosu od 350 EUR za korisnike materijalnog obezbjeđenja porodice, kao i svim podstanarima u Crnoj Gori jednokratnu pomoć u iznosu od 300 EUR.

Ta partija predlaže i odobrenje 40 odsto popusta na računima za utrošenu električnu energiju za socijalno-ugrožene kategorije stanovništva, za period do tri mjeseca, kao i oslobađanje plaćanja ili subvencionisanje 100 odsto troškove smještaja i ishrane učenika i studenata korisnika domova u Crnoj Gori za prvo polugodište/semestar.

DPS predlaže i subvencionisanje kupovine ogrijevnog drveta i peleta i to po cijenama 25 odsto nižim od tržišnih za socijalno ugrožene kategorije stanovništva, kao i obezbjeđivanje dodatne podrške za registrovane poljoprivredne proizvođače u vidu novčane pomoći u iznosu od 100 EUR za period do tri mjeseca.

