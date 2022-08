Đurović: Formirajte Vladu i riješite problem kao i minulih godina

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar ekonomskog razvoja i turizma u tehničkom mandatu, Goran Đurović, poručio je Demokratskoj partiji socijalista (DPS) da formira Vladu i riješi problem radnika Željezare, kao što je rješavala ovih minulih godina.

“Tačno, formirajte Vladu i riješite problem kao što ste ga svih ovih minulih godina rješavali i doveli Željezaru sa sedam hiljada na 220 radnika”, napisao je Đurović na svom Twitter nalogu.

On je reagovao na poziv člana Predsjedništva i poslanika DPS-a Nikole Rakočevića upućenom Vladi da, umjesto jeftinog populizma i ad hoc mjera, riješi problem radnika Željezare.

Rakočević je kazao da je potrebno po ko zna koji put ovoj Vladi skrenuti pažnju da sva rješenja i odluke moraju biti u skladu sa zakonima i pravnim sistemom Crne Gore i obavezama koje smo preuzeli u procesu evropskih integracija, podržavajući i razumijući potrebu Vlade da se nađe rješenje kako bi Željezara Nikšić nastavila rad, a zaposleni ostali u radnom odnosu.

“Svaka drugačija odluka pravi dodatnu štetu radnicima Željezare i državi, a donosioce odluka uvodi u krivičnu odgovornost. Bez dileme, način rješavanja ovog problema biće praćen u koraku”, naveo je Rakočević.

EPCG pregovara sa Tosčelikom oko kupovine nikšićke Željezare, a otežavajuća okolnost, prema riječima premijera u tehničkom mandatu Dritana Abazovića, je to što je turska kompanija započela proces otpuštanja radnika, koji će se okončati do 1. septembra.

Abazović je u petak nakon sastanka sa predstavnicima EPCG i radnika rekao da je najveće opterećenje datum, jer je turska kompanija obavijestila da je do 1. septembra spremna da servisira svoje obaveze i da poslije toga nije zainteresovana.

