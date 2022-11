Đukanović: Nećemo donijeti odluku o poskupljenju struje

*Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Odbor direktora Elektroprivrede (EPCG) neće donijeti odluku o poskupljenju struje za narednu godinu, saopštio je njegov predsjednik Milutin Đukanović.

“Ovaj Odbor neće donijeti odluke o povećanju cijena električne energije”, rekao je Đukanović na konferenciji za novinare, prenosi portal RTCG.

On je dodao da je odluka novog rukovodstva da ne povećava cijenu struje za domaćinstva, čime su, prema njegovim riječima, građani uštedjeli 653 miliona EUR.

Đukanović je objasnio da bi račun za utrošenu električnu energiju za građane koji u prosjeku plaćaju 100 EUR, iznosio više od 400 EUR da je došlo do poskupljenja zbog rasta na berzi, dok bi za mala preduzeća ona bila preko četiri hiljade EUR.

Prema dokumentu EPCG, u periodu od 2017. do marta prošle godine cijena električne energije koju su plaćali potrošači bila je gotovo identična cijenama na berzi. Iz tih razloga su, kako je navedeno, bila dva povećanja. U 2020. godini cijena za građane je bila 30 odsto veća nego na berzi.

Elektroprivredom je, u tom periodu, upravljao menadžment koji je postavila Demokratska partija socijalista (DPS). Od dolaska novog poslovodstva, kako su kazali, dolazi do enormnog rasta cijene struje na berzi i velike energetske krize.

Odlukom Odbora direktora nijesu povećavane cijene električne energije potrošačima i na taj način im je EPCG omogućila ogromne uštede.

Iz EPCG su kazali da ta kompanija u prethodnih 18 mjeseci nije dobila ni cent finansijske pomoći, već je prošle godine uplatila 30 miliona u budžet.

“Bez obzira na veliku energetsku krizu EPCG će ostatiti stabilna kompanija koja radi isključivo u interesu građana, a ujedno će postati lokomotiva privrednog razvoja Crne Gore. Naši planovi, koje već prepoznaju renomirani investitori, će preporoditi Crnu Goru, a proizvodnja struje iz obnovljivih izvora nema alternativu”, poručili su iz elektroenergetske kompaije.

Đukanović je naveo i da je EPCG krenula u proceduru kupovine nikšićke Željezare, te da je postignut dogovor da dio sredstava bude usmjeren Elektroprivredi da kupi Željezaru.

Turcima je, prema rijčima Đukanovića, upućena ponuda od 20 miliona EUR.

“Radnici će se vratiti u Željezaru i fabrika će opet biti ponos Nikšića”, poručio je Đukanović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS