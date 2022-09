Državna elektroenergetska preduzeća posluju s gubicima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Državna elektroenergetska preduzeća Elektroprivreda (EPCG) i Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS), kao i naftna kompanija Montenegro bonus posluju sa gubicima zbog visokih cijena električne energije i goriva.

EPCG, ipak, očekuje da će zbog povoljne jeseni na kraju godine biti značajnom profitu, CEDIS je uputio žalbu na visoku kupovnu cijenu koju im je odredio regulator, a Montenegro bonus traži da se riješe sporovi između njih, EPCG i Kombinata aluminijuma (KAP) u stečaju, koji traju još od 2013. godine, zbog krađe struje iz evropske interkonecije za podgoričku fabriku, pišu Vijesti.

Preostale dvije državne kompanije Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES) i Crnogorski operator tržišta električne energije (COTEE), ostvarili su profite, navedeno je u izvještajima energetskih kompanija o kojima je u četvrtak raspravljala Vlada.

EPCG očekuje da će do kraja godine ostvariti neto profit od 51 milion EUR, iako je zaključno sa avgustom zbog uvoza ogromnih količina struje po visokim cijena zbog remonta termoelektrane i nedostatka kiše ostvarila gubitak od 61 milion EUR.

Za šest mjeseci EPCG je ostvarila neto profit od 6,4 miliona EUR, međutim zbog, kako je navedeno, izrazito nepovoljne hidrologije i uvoza električne energije po visokim cijenama tokom ljeta, za period od januara do avgusta ostvaren je gubitak od 60,9 miliona EUR. U aprilu i maju trajao je redovan remont Termoelektrane Pljevlja, koja je u najvećem dijelu tog perioda bila van pogona, a tokom maja, juna, jula i avgusta proizvodnja iz hidroelektrana je bila minimalna, zbog čega je EPCG bila visoko uvozno zavisna.

U prvom dijelu godine, kako je navedeno u izvještaju, EPCG je imala viškove struje od 907 hiljada MWh koje je prodala po tadašnjim cijenama za ukupno 164 miliona EUR, da bi zatim u periodu remonta TE i ljetnje suše morala da uveze 991 hiljadu MWh za ukupno 222 miliona EUR po tadašnjim cijenama na međunarodnim berzama.

Iz EPCG su naveli da rezultati za osam mjeseci nerealno prikazuju trenutno stanje, kao i da bi u naredna tri mjeseca mogli ostvariti suficit u trgovini od 84,5 miliona EUR, ukoliko bi ostvarili isti količinski izvoz viškova struje kao prosječne za prethodne tri godine u ova tri mjeseca, po sadašnjim cijenama na berzi.

Na osnovu toga ispeglali bi dosadašnji gubitak i ostvarili neto profit na godišnjem nivou od 51,5 miliona EUR.

CEDIS nema procjene svog poslovnog rezultata zbog toga što je uložio žalbe na cijene struje koje im je odredila Regulatorna agencija za energetiku i kumunalne djelatnosti (REGAGEN).

Kako navode, njima je nametnuto da struju za pokrivanje tehničkih gubitaka na mreži kupuju od EPCG po cijenama od 116,22 EUR po megavat satu (MWh), dok im je regulator odobrio da je kupcima mogu prodavati po cijeni od 52,9 EUR po MWh.

Oni traže da im se omogući da struju za ovu namjenu kupuju po istoj cijeni za koju im je REGAGEN odredio prodajnu, tada bi kako navode bili u profitu od šest miliona EUR.

”Na dostavljene fakture za nabavku električne energije su uloženi prigovori od CEDIS-a i nijesu plaćene EPCG. Koristimo ovu priliku da, u skladu sa dogovorom između EPCG, stopostotnog vlasnika CEDIS-a, i Ministarstva kapitalnih investicija iz januara, apelujemo u cilju rješavanja navedenog problema, odnosno da se cijena nabavke električne energije koriguje na nivo odobren od REGAGEN-a”, naveli su iz CEDIS-a.

Ukoliko bi se izjednačile ove cijene, CEDIS bi rashod za ovu namjenu smanjio sa 28,2 na 12,8 miliona EUR, odnosno troškovi i mogući gubitak bi se smanji za 15,4 miliona EUR. Iz te kompanije navode da su od početka godine u rekonstrukciju i revitalizaciju distributivne mreže uložili 8,9 miliona EUR, kao i da su gubitke na mreži smanjili sa 12,28 na 11,81 odsto čime su napravili uštedu u kupovini struje od pola miliona EUR.

CGES očekuje da će na kraju godine imati neto profit od 22,4 miliona EUR, dok je za šest mjeseci on iznosio 10,7 miliona EUR. Za šest mjeseci prošle godine kompanija je imala profit od dva miliona eura, a ovaj rast prihoda, kako je navedeno, ostvaren je zahvaljujući rastu prihoda od pomoćnih usluga i usluga balansiranja sistema, angažo vanja sekundarne rezerve i prihoda od neplaniranih prekograničnih odstupanja električne energije.

Na osnovu ugovorenih i očekivanih poslova iz biznis plana, u drugom dijelu godine očekuju rast prihoda na osnovu kojih konačni godišnji profit procjenjuju na 22,4 miliona EUR. Najmanja državna energetska kompanija Crnogorski operator tržišta električne energije (COTEE) je za osam mjeseci ostvarila profit od 6,8 hiljada EUR.

