Država ne može ulagati u privatni kapital

Herceg Novi, (MINA-BUSINESS) – Fond za zdravstveno osiguranje (FZO) i država ne mogu da budu većinski finansijeri Instituta “Simo Milošević”, saopštio je direktor Fonda, Vuk Kadić.

“FZO može prihvatiti povećanje cijena usluga koje pruža Institut osiguranicima za 20-ak odsto, ali Fond, ni država ne mogu da budu većinski finansijeri Instituta, koji mora da nađe druge prihode”, rekao je Kadić na konsultativnom saslušanju na sjednici Odbora za zdravstvo koja je održana u Institutu.

Sjednici, organizovanoj radi rješavanja nagomilanih problema te zdravstvene ustanove, prisustvovali su ministar finansija Aleksandar Damjanović, predstavnici ministarstava zdravlja i ekonomskog razvoja, te čelnici Opštine Herceg Novi i Instituta, prenosi portal Pobjede.

Kadić je naveo da je FZO uplatio Institutu 652 hiljade EUR kako bi se odblokirao račun i isplatila decembarska plata.

On je dodao da je prošle godine ostvareno 93 hiljade noćenja, kada je riječ o osiguranicima Fonda, što je vrijedno 3,3 miliona EUR.

Damjanović je, govoreći o dugu Instituta od 30 miliona EUR, kazao da je od tog iznosa dug prema državi oko pet miliona, dok se ostalo odnosi na obaveze prema bankama, zaposlenima i dobavljačima.

Podsjećajući na raniju odluku Upravnog suda, kojom je ukinuto rješenje o prekidu tenderskog postupka, Damjanović je naveo da se taj postupak mora nastaviti.

“Definisali smo tendersku komisiju i polazne osnove za nastavak pregovora, iako formalno još nijesu započeti. Nastavak tog postupka ne znači neminovno da će doći do privatizacije. Sada je to pitanje mnogo složenije nego 2020. godine, kada su dugovi bili oko sedam miliona EUR”, smatra Damjanović.

Predstavnik Ministarstva zdravlja, Luka Đukanović, saopštio da je 44 odsto vlasništva u Institutu privatno, te da eventualno upumpavanje državnog novca znači ulaganje i u privatni kapital, što utiče na konkurentnost.

”Sa pravom se pojedini mogu pitati zašto bi država uložila deset miliona u Institut i samim tim 4,4 miliona u privatni kapital, a ne negdje drugo. Dugovi iznose oko 30 miliona, ali mi nemamo adekvatnu strukturu dugova”, kazao je Đukanović.

On smatra da je Institutu potrebno prestrukturiranje, za šta je potrebno dvotrećinska odluka akcionara, nakon čega bi država mogla da uloži novac, ali uz povećanje vlasničkog udjela.

“To bi moglo da rezultira time da Institut ostane u državnom vlasništvu u novom odnosu, ili da se napravi javno-privatno partnerstvo, jer time ne bismo prodali imovinu, već bi nekoj kompaniji, kroz dugoročni zakup, dali da pomogne Institutu”, poručio je Đukanović.

