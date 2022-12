Dolar oštro pao

London, (MINA-BUSINESS) – Dolar je na svjetskim tržištima ove sedmice oštro pao u odnosu na korpu valuta, nakon što je predsjednik američke centralne banke, Jerome Powell, rekao da bi ta institucija već u decembru mogla usporiti tempo podizanja kamatnih stopa.

Indeks dolara, koji pokazuje kretanje američke vrijednosti u odnosu na ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, pao je 1,5 odsto na 104,5 poena.

Istovremeno, dolar je oslabio 1,3 odsto u odnosu na evropsku valutu, pa je cijena eura dostigla 1,0535 USD, najviši nivo od kraja juna, prenosi SEEbiz.

Kurs dolara prema japanskoj valuti potonuo je, s druge strane, 3,5 odsto, na 134,3 jena (JPY).

Dolar je oslabio šestu od posljednjih sedam sedmica, zbog očekivanja da će Fed usporiti tempo povećanja kamatnih stopa.

To je najavio Powell, pa sada većina analitičara očekuje da će centralna banka u decembru podići kamatne stope za “samo” 0,5 procentnih poena, nakon serije povećanja od 0,75 poena.

“Fed je, nakon agresivnog pooštravanja monetarne politike od početka godine, u poziciji da uspori tempo povećanja kamatnih stopa”, rekao je Powell, upozorivši da će Fed još neko vrijeme zadržati restriktivnu politiku dok se inflacija ne smanji.

Ostaju otvorena ključna pitanja do kojeg nivoa će Fed podići kamatne stope, na 4,75 ili pet odsto, i koliko će se one zadržati na tim nivoima.

Trenutno se ključne kamatne stope kreću od 3,75 do četiri odsto, što je najviši nivo od početka 2008. godine.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS