Dodatno raditi na ekonomskom približavanju Crne Gore i Francuske

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Potrebno je raditi na ekonomskom približavanju Crne Gore i Francuske, ocijenili su ministar finansija Aleksandar Damjanović i francuski ambasador Kristijan Timonije i fokus u saradnji stavili na oblast carina i saobraćajnu infrastrukturu.

Damjanović se, pored Timonijea, sastao i sa šefom regionalnog ekonomskog odjeljenja za Zapadni Balkan, Pjerom Granžuanom sa Kojima je razgovarao o dosadašnjoj ekonomskoj saradnji dvije zemlje i mogućnostima njenog jačanja.

Damjanović je bliže upoznao sagovornike sa finansijskom situacijom u Crnoj Gori, Predlogom budžeta za narednu godinu, za koji je kazao da očekuje da bude usvojen, kao i mehanizmima za koje se Vlada opredijelila u cilju očuvanje finansijske stabilnosti.

Pored namjere da i dalje pruža podstrek evropskom putu, francuska strana pokazala je otvorenu spremnost da Ministarstvu finansija pruži i tehničku pomoć, u oblastima, za koje se utvrdi da bi iskustvo ove zapadne zemlje najviše moglo koristiti.

“U okviru analize postojeće privredne saradnje, fokus je stavljen na oblasti carina, upravljanje slobodnim carinskim zonama, saobraćajnu infrastrukturu, uz konstataciju da je potrebno raditi na ekonomskom približavanju Crne Gore i Francuske”, navodi se u saopštenju.

Dogovoreno je da do sada utvrđene mogućnosti za intenzivnijom saradnjom, budu detaljno razmatrane i formalizovane tokom predstojeće zvanične posjete Damjanovića Francuskoj.

