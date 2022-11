Dobit manja 50 odsto

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Željeznička infrastruktura (ŽICG) je u prvih devet mjeseci ove godine ostvarila pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 284,99 hiljada EUR, ali je njena dobit bila 50 odsto manja nego u istom periodu prošle godine.

Izvještaj o upravljanju ŽICG za prvih devet mjeseci ove godine pokazao je da su ukupni prihodi kompanije u većinskom državnom vlasništvu na kraju septembra iznosili 13,24 miliona EUR i bili su 14 odsto veći nego u uporednom periodu prethodne godine. Ukupni rashodi su porasli 17 odsto na 12,95 miliona EUR.

Ukupni prihodi su, kako je navedeno, ostvareni na nivou planiranih, dok su rashodi bili veći osam odsto.

Troškovi zarada, njihovih naknada i lični rashodi porasli su sedam odsto na 5,24 miliona EUR, materijala 11 odsto na 1,37 miliona, a amortizacije 30 odsto na 5,54 miliona. Ostali troškovi poslovanja iznosili su 637,85 hiljada EUR i bili su 17 odsto veći nego u istom periodu prošle godine.

Ukupna aktivna potraživanja ŽICG na kraju septembra su iznosila 2,92 miliona EUR, a najveći njihov dio odnosio se na potraživanja od Željezničkog prevoza (ŽPCG) i Montecarga, po osnovu korišćenja željezničke infrastrukture.

Ukupno potraživanje od ŽPCG na kraju septembra iznosilo je 757,49 hiljada EUR od čega se na visoki napon odnosi 587,49 hiljada, potraživanje po osnovu zakupa poslovnog prostora 38,33 hiljade, trase 38,95 hiljada, a ostale usluge 92,71 hiljadu.

U izvještaju je objašnjeno da je sa ŽPCG krajem marta zaključen protokol da se iznos od 698,12 hiljada EUR po osnovu duga za visoki napon plati u 36 mjesečnih rata, od čega je do sada plaćeno sedam.

Ukupno potraživanje od Montecarga iznosi 1,72 miliona EUR od čega se na dug za trase odnosi 1,05 miliona, visoki napon 572,26 hiljada, zakup prostora 55,82 hiljade, a ostale usluge 44,72 hiljade.

Sa Montecargom je takođe krajem marta zaključen protokol za plaćanje duga od 552,54 hiljade EUR za visoki napon i duga za trase od 767,3 hiljade u 36 mjesečnih rata. Do sada je po tom osnovu plaćeno sedam.

Obaveze ŽICG prema dobavljačima i po osnovu poreza i doprinosa na zarade iznose 7,35 miliona EUR.

U prvih devet mjeseci ove godine prispjele obaveze po međunarodnim kreditima su iznosile 5,1 milion EUR.

„Zbog nemognućnosti ŽICG da iz poslovnih sredstava servisira prispjele kreditne obaveze, sredstva za plaćanje istih opredijeljena su budžetom države za ovu godinu na poziciji ostali transferi institucijama u okviru potrošačke jedinice Uprave za željeznice u iznosu od 5,15 miliona EUR“, navodi se u izvještaju.

Prema podacima iz izvještaja sredstva opredijeljena budžetom za ovu godinu na ime tekućeg održavanja, nijesu dovoljna da mogu da pokriju osnovne potrebe za nabavku materijala i rezervnih djelova, redovno održavanje pruge i postrojenja.

Iz kompanije su kazali da će iznos nedovoljno opredijeljenih sredstva negativno uticati na mogućnost realizacije plana janih nabavki za ovu godinu, što će se posljedično negativno odraziti na funkcionisanje kompletnog sistema.

„Plan je urađen za zadovoljavanje najnužnijih potreba tekućeg održavanja pruge u postojećem stanju i obezbeđenja sigurnosti saobraćaja, pa svako dalje smanjivanje buđžeta može da se negativno reflektuje na pitanje realizacije neophodnih nabavki opreme i usluga za održavanje infrastrukture, koja je javno dobro u opštem interesu. Dakle, smanjivanje zaliha materijala i rezervnih djelova svih vrsta, koji su neophodni za održavanje građevinske i elektro infrastrukture ne mogu biti u funkciji potrebnog nivoa kvaliteta sigurnosti i bezbjednosi odvijanja željezničkog saobraćaja“, navodi se u izvještaju.

Iz ŽPCG su kazali da je dovedena u pitanje i redovna isplata zarada zaposlenih, jer preduzeće u periodu od januara do septembra nije bilo u mogućnosti da redovno izvršava obaveze prema državi na ime poreza i doprinosa na zarade.

Smanjenje budžeta je, kako su dodali, uticalo na nemogućnost redovnog servisiranja obaveza prema Poreskoj upravi na ime poreza i doprinosa, a dug po tom osnovu iznosio je 3,51 milion EUR.

U izvještaju je navedeno da je ŽPCG na kraju septembra imalo 776 zaposlenih, a da je prosječna neto zarada bila 565 EUR, što je 20 odsto manje u odnosu na prosječnu zaradu u državi.

„Imamo ozbiljan problem naplate potraživanja za izdavanje trasa od operatera, a poznato je ko su naši operateri i pod kakvim uslovima posluju u finasijskom smislu zbog otežane likvidnosti, tako da bi za slučaj da pribjegnemo prinudnoj naplati u stvari blokirali željeznički sistem, što cjelokupno gledajući ne ide u prilog ni jednom od željezničkih preduzeća“, objašnjeno je u izvještaju.

Oni su dodali da je budžet koji je određen za ovu godinu nedovoljan, zbog čega preduzeće nije u mogućnosti da obezbijedi iz sopstvenih sredstava uredno servisiranje obaveza po osnovu dobijenih međunarodnih kredita.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS