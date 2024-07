Delegacija Crne Gore na godišnjem sastanku Konstituence MMF-a i SB

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorska delegacija, koju predvode guvernerka Centralne banke (CBCG), Irena Radović i ministar finansija, Novica Vuković, učestvovaće na godišnjem sastanku Konstituence Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke, koji se od sjutra do petka održava u Kišinjevu u Moldaviji.

Domaćini skupa su Narodna banka i Ministarstvo finansija Moldavije.

“Osim visokih predstavnika MMF-a i Svjetske banke, sastanku u Kišinjevu prisustvuju delegacije 16 zemalja članica Konstituence, predvođene guvernerima centralnih banaka i ministrima finansija”, navodi se u saopštenju CBCG.

Glavna tema ovogodišnjeg sastanka Konstituence odnosi se na iznalaženje rješenja za obezbjeđivanje pretpostavki za dinamičniji ekonomski rast i razvoj u nestabilnom i neizvjesnom okruženju.

“Pored učešća na zajedničkom sastanku, delegacija Crne Gora će imati niz bilateralnih susreta sa čelnicima i predstavnicima Svjetske banke i MMF-a”, dodali su iz CBCG.

Godišnji sastanci Konstituence su, kako se zaključuje, prilika za razgovore o finansijskim i ekonomskim pitanjima članica u svijetlu politika i programa MMF-a i Svjetske banke.

Pored Crne Gore, članice Konstituence su Andora, Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Gruzija, Hrvatska, Holandija, Izrael, Jermenija, Kipar, Luksemburg, Moldavija, Rumunija, Sjeverna Makedonija i Ukrajina.

