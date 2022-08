Davidović: Od nadležnih ministarstava nijesam dobio odgovore na zahtjeve

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nikšićki biznismen Miodrag Davidović kazao je da od nadležnih ministarstava nije dobio odgovore o njegovom zahtjevu da mu se omogući izgradnja solarnih i vjetro elektrana za budući rad Željezare, kao ni za pitanje vode i korišćenja kamenoloma.

Davidović je kazao Vijestima da su ga predstavnici Tosjali grupe obavijestili kako pregovore u kupovini Željezare mogu nastaviti 22. avgusta.

On je, kako prenosi taj portal, dodao da nije dobio odgovore iz ministarstava o njegovom zahtjevu da mu se omogući izgradnja solarnih i vjetro elektrana za budući rad Željezare, da se vrati pravo Željezare na korišćenje voda iz Liverovića i krečane na kamenomolu Budoš.

Prema riječima Davidovića, sve to otežava njegovu namjeru da preuzme tu fabriku i ponovo pokrene proizvodnju.

“Svjedoci ste da sam protekla tri mjeseca sa radnicima obilazio nadležna ministarstva ali da nijesmo dobili odgovore na pitanja struje, vode i korišćenja kamenoloma”, kazao je Davidović.

On je naveo da je nastavak pregovora nemoguć bez odgovora države na ta pitanja.

