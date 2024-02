Dani otvorenih vrata za IPARD III

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, organizuje Dane otvorenih vrata povodom početka implementacije IPARD III programa.

“Dani otvorenih vrata počeće radionicom povodom najave objavljivanja prvog IPARD javnog poziva za Mjeru 7: Diverzifikacija gazdinstava i razvoj poslovanja, odnosno podmjere 7.1 – Podrška investicijama za razvoj ruralnog turizma”, rekli su iz Ministarstva.

Ministarstvo je pozvalo sve zainteresovane strane da dođu u prostorije Stare zgrade Vlade u četvrtak u 11 sati.

Tom prilikom, potencijalni aplikanti će imati priliku da na operativnom nivou dobiju više informacija o pripremi i podnošenju zahtjeva na javni poziv koji će biti objavljen početkom marta.

“Ovaj poziv je u februaru predstavljen u gotovo svim crnogorskim opštinama, gdje je radionicama prisustvovalo oko 800 potencijalno zainteresovanih korisnika. Pored informacija o ovoj mjeri, prisutni će imati priliku da se upoznaju i sa planom objave IPARD III javnih poziva za ovu godinu i ostalim mjerama IPARD III programa”, navodi se u saopštenju.

Kroz prvi javni poziv za Mjeru 7, podmjera 7.1, podržavaju se investicije čija ukupna vrijednost prihvatljivih troškova iznosi od deset hiljada EUR do 200 hiljada EUR.

