Dani nauke i inovacija krajem septembra

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja organizovaće od 29. septembra do 2. oktobra Dane nauke i inovacija.

“Podstičemo inovacionu zajednicu da kandiduju projekte koji se mogu realizovati u okviru Dana nauke i inovacija 2022, sa fokusom na regionalnu zastupljenost programa kao dodatnu vrijednost. Približimo inovacije mladima i široj zajednici”, poručili su iz Ministarstva.

Programi promocije u oblasti inovacione djelatnosti mogu biti podržani u okviru tekuće podrške Ministarstva kroz javni konkurs za sufinansiranje inovacione djelatnosti u ovoj godini, i to kroz programsku liniju za podsticanje inovacione kulture putem koje se u okviru preostalih sredstava može sufinansirati šest novih projekata i programsku liniju za realizaciju edukativnih programa u S3 oblastima putem koje se u okviru preostalih sredstava može podržati jedan edukativni program.

U tekstu konkursa utvrđeno je da će evaluacija biti vršena najmanje dva puta godišnje, tako da za novi rok Ministarstvo utvrđuje 5. septembar ove godine, za te dvije programske linije.

Za sva dodatna pitanja i pojašnjenja zainteresovani se mogu obratiti na mejl [email protected]

