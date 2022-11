Damjanović potvrdio uspjeh programa Evropa sad

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Najavom povećanja plata javnom sektoru, ministar finansija Aleksandar Damjanović potvrdio je uspjeh programa Evropa sad, saopštili su iz pokreta Evropa sad.

Damjanović je, na sjednici Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, kazao da će doći će do povećanja zarada u javnom sektoru.

Iz pokreta Evropa sad rekli su da je Damjanović mjesecima pričao da je Crna Gora pred bankrotom i da nema novca čak ni za osnovne zdravstvene potrebe, pokušavajući, kako su naveli, da prikrije nesposobnost zdravstvenih vlasti da snabdijeva državu lijekovima.

“Međutim, najavom povećanja plata kompletnom javnom sektoru potpuno je preokrenuo priču i prihvatio tezu da je program Evropa Sad “zaradio” puno novca za državu”, kaže se u saopštenju.

Kako su kazali iz pokreta Evropa sad, kada su procijenili da im treba godina za povećanje prosječne plate na hiljadu EUR i minimalne penzije na 450 EUR, onda su bili populisti po ocjenama Demokratske partije socijalista i Damjanovića.

“Vidjevši rezultate pokreta Evropa sad na izborima, umislili su da mogu donijeti “reformu” povećanja zarada za jedan dan i to samo zaposlenima u javnom sektoru”, navodi se u saopštenju.

Iz pokreta Evropa sad podsjetili su da je programom Evropa sad promijenjeno 18 zakonskih rješenja na kojima su, kako su kazali, radili danonoćno mjesecima, a na osnovu kojih su benefite ostvarili i svi zaposleni, i poslodavci, ali i država.

“Dok su u ovom predlogu – država (javne finansije), radnici u privatnom sektoru, i poslodavci u debelom minusu”, rekli su iz pokreta Evropa sad.

Kako su naveli, umjesto da javne finansije raspoređuje ravnomjerno i na održiv način, Damjanović pokušava da brzim povećanjem plata zaposlenih u javnoj upravi pred vanredne izbore “kupi” njihovu podršku i potpuno zanemari privatni sektor koji je Evropom sad obuhvaćen.

“Time se građanima koji rade u privatnom sektoru (koji inače finansira rad države) šalje poruka da su građani drugog reda, uz jasnu sugestiju da traže vezu kroz partije kako bi se uhljebili negdje u javnom sektoru”, kaže se u saopštenju.

To je, kako su rekli iz pokreta Evropa sad, i razlog zašto poslodavci u privatnom sektoru ne mogu da nađu radnike.

“Poslije ovog neravnomjernog povećanja, biće još teze. A na drugoj strani, imamo prebukirani javni sektor”, navodi se u saopštenju pokreta Evropa sad.

Prema njihovim riječima, sada se vidi ko je populista i ko je građane cijelo vrijeme neosnovano plašio i neozbiljno licitirao dugovima.

“Takođe, ovo je potvrda da rebalans nije bio potreban zbog ugroženosti zdravstvenog sistema, već samo zbog pokušaja da se za taj dio populistički optuži Evropa sad i povećaju rashodi, odnosno privilegije za razne potrebe pred lokalne izbore”, kaže se u saopštenju.

Međutim, kako su rekli iz pokreta Evropa sad, građani su dali najbolji odgovor Damjanoviću i njegovoj Socijalističkoj narodnoj partiji, “ostavljajući ih ispod cenzusne crte, a tek će nakon ove naknadne pameti”.

