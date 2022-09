CUE vodeći hotel u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Britanski EU Business News magazina dodijelio je hotelu CUE Podgorica nagradu European Travel Awards 2022 i proglasio ga vodećim u Crnoj Gori za ovu godinu.

Generalna direktorica hotela Slavica Stojković kazala je da priznanje međunarodne javnosti višestruko vrjednuje sva njihova nastojanja da budu uvijek u društvu najboljih i pružaju najkvalitetniju uslugu.

„Tokom šest godina postojanja uložili smo mnogo truda da hotel pretvorimo u najinspirativnije mjesto za boravak u glavnom gradu Crne Gore. Hotel je prepoznat kao moderan, šik i urbani ambijent, koji pruža originalna iskustva. Savršen smo primjer kako nove tehnologije doprinose zaštiti životne sredine, dok su profesionalnost, odlučnost i inovativnost osnovna strategija djelovanja hotela CUE Podgorica“, rekla je Stojković.

Iz CUE Podgorica su objasnili da je o zvaničnoj nominaciji odlučivao istraživački tim magazina, kao i njihovi pretplatnici, posjetioci sajta magazina, njihovi pratioci na društvenim mrežama i klijenti.

O užem izboru i pobjednicima dalje je odlučivao četveročlani žiri uredništva EU Business News na osnovu brojnih kriterijuma, poput poslovnog učinka i rasta, ocjena gostiju na onlajn platformama i značajnih inovacija na polju društveno odgovornog djelovanja.

European Travel Awards 2022 predstavlja program osmišljen da oda priznanje pionirima u hotelijestvu i turizmu širom Evrope. Nakon burnog perioda pandemije koronavirusa, istakle su se samo kompanije prepoznate po istrajnosti i kvalitetnim strategijama koje su ih vodile ka uspjehu.

Sa European Travel Awards 2022, EU Business News magazin odaje priznanje takvim liderima poštujući principe njihovog poslovanja, posvećenosti i uspjeha.

