Crnogorske vinograde beru sezonski radnici iz Indije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Državna kompanija Plantaže angažovala je 40 sezonskih radnika iz Indije za potrebe berbe grožđa, koja je uveliko u toku.

Razlog za angažovanje sezonaca iz Indije, što je iznenadilo mnoge, jeste nedostatak sezonskih radnika iz regiona.

Iz Plantaža su za Dan kazali da su do sada problem radne snage djelimično rješavali angažovanjem radnika iz zemalja regiona – Srbije, Bosne i Hercegovine (BiH) i Sjeverne Makedonije.

“S obzirom na to da za ovu vrstu poslova ne postoji dovoljan interes domaće radne snage, kao ni radne snage u okruženju, Plantaže su, kao i ostali poslodavci, prinuđene da radnu snagu traže van granica regiona, kako bismo obezbijedili kontinuirani proces proizvodnje, što je prioritet poslovanja. Ove godine prvi put imamo interesovanje radnika iz azijskih zemalja. Oko 40 osoba iz Indije trenutno je u fazi dobijanja potrebnih dozvola za privremeni boravak i rad”, saopštili su iz Plantaža.

Sa radnicima iz inostranstva, ma odakle dolazili, Plantaže uredno zaključuju ugovore o radu.

“Zarada se isplaćuje po učinku, po normativu sa cijenama rada za svaku operaciju, sa kojim su zaposleni unaprijed upoznati. Osim redovne isplate zarade, Plantaže, kao poslodavac, radnicima obezbjeđuju tri obroka i besplatan smještaj, kao i troškove prevoza”, naveli su iz Plantaža.

Ta državna kompanija primarno se bavi poljoprivrednom djelatnošću i najveći je proizvođač grožđa i vina u ovom dijelu Evrope.

Imajući u vidu da je poljoprivreda djelatnost sezonskog karaktera i da se poslovi u vinogradu, u konkretnom slučaju najvećem vinogradu u jednom kompleksu u Evropi, u zavisnosti od agrotehničkih operacija, sprovode periodično tokom cijele godine, u skladu s tim se kreću i potrebe za angažovanjem sezonske radne snage.

“Najveći broj izvršilaca na sezonskim poslovima potreban je tokom procesa berbe, za koju je potrebno obezbijediti preko 500 sezonskih radnika, kako bi se uspješno privela kraju. Nabavkom nove mehanizacije, priključnih mašina i hemijskih desikanata i poboljšanjem uslova u ovoj godini, nastojali smo da smanjimo potrebu za angažovanjem sezonske radne snage za obavljanje pojedinih agrotehničkih operacija”, rekli su iz Plantaža.

Oni su naveli da je nedostatak kvalifikovane radne snage problem sa kojim se susrijeću duži niz godina i on je svake godine sve izraženiji, ne samo u poljoprivrednoj djelatnosti, već i u ostalim privrednim sektorima, kako u Crnoj Gori, tako i u cijelom regionu i Evropi.

“Crna Gora je dio lanca radnih migracija koje su posljednjih godina opšteprisutan trend”, kazali su iz Plantaža.

Iz kompanije nijesu odgovorili Danu koliko koštaju ukupni troškovi angažovanja radnika sa Dalekog Istoka, a ni rukovodioci te kompanije nijesu raspolagali tačnim podacima.

Prema informacijama tog lista, samo prevoz sezonaca iz Indije koštao je nekoliko desetina hiljada EUR.

Takođe, iz Plantaža nijesu odgovorili da li sezonski radnici iz ove azijske države zahtijevaju poseban tretman kada je u pitanju režim ishrane, s obzirom na drugačiju kulturu. U susjednoj Hrvatskoj poslednjih godina primjetan je rast broja radnika sa istoka Azije, naročito iz Nepala, što je rezultiralo čak i otvaranjem prodavnice tradicionalne nepalske hrane.

