Crnogorska ekonomija najviše zavisna od turizma

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorska ekonomija je, od svih zemalja Evrope, najviše zavisna od turizma, pokazuju podaci istraživanja World Travel and Tourism Council.

Kako je navedeno u tabeli, turizam čini 30,8 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP) Crne Gore, prenosi portal RTCG.

Odmah ispod Crne Gore, po učešću turističkog sektora u BDP-u, nalaze se Hrvatska sa 24,8 odsto i Island sa 21,4 odsto.

Najmanje od turizma zavise ekonomije Rusije pet odsto, Poljske 4,8 odsto, dok se na posljednjem mjestu nalazi Irska sa 4,2 odsto.

