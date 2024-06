Cilj afirmacija poreskog savjetovanja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Komora poreskih savjetnika proslavila je godinu od osnivanja, a dalji rad će, prema riječima njenog predsjednika, Zorana Vukićevića, ići u pravcu afirmacije poreskog savjetovanja i davanja doprinosa poboljšanju zakonskog okvira kada je riječ o poreskoj i carinskoj legislativi.

To će, kako je naveo, postati kamen temeljac za tek predstojeće projekte i saradnje.

Vukićević je podsjetio da je Komora poreskih savjetnika osnovana 31. maja prošle godine kao profesionalna i samostalna organizacija sa statusom pravnog lica, prenosi agncija CGNews.

“Trenutno broji 23 člana, odnosno 23 poreska savjetnika, koji će snositi najveći teret pri podizanju svijesti o važnosti ove djelatnosti”, rekao je Vukićević i dodao da se broj poreskih savjetnika polako, ali sigurno uvećava.

On je kazao da je Ministarstvo finansija donošenjem zakonske regulative stvorilo uslove za uvođenje ove djelatnosti u crnogorsku realnost u okviru rješavanja pitanja koja se tiču poreske i carinske legislative.

“Poreski savjetnici su posrednici između institucija sistema i realnog sektora, koji će nastojati da svojim aktivnim djelovanjem i zajedničkim naporima doprinesu ostvarenju jednog od primarnih ciljeva komore, odnosno pravilnoj implementaciji važećeg legislativnog okvira s namjerom uspostavljanja i razvijanja saradnje sa stranim poreskim komorama, međunarodnim poreskim i carinskim organizacijama, fakultetima i strukovnim i drugim relevantnim udruženjima”, rekao je Vukićević.

Predsjednik Asocijacije menadžera Crne Gore (AMM), Budimir Raičković, smatra da je uvođenje reda i organizacije u ovoj oblasti veoma važno zbog čega, kako je naveo, i pružaju institucionalnu podršku.

On je učestvujući na panelu Poreski savjetnici i fiskalna odgovornost, kazao da je kvalitetno poresko savjetovanje važno za sve kompanije.

„Važno je za kompanije da imaju adekvatno poresko savjetovanje, jer te odluke značajno utiču na rezultate kompanija, a svi rukovodioci treba da poštuju riječ struke“ istakao je Raičević.

Generalna sekretarka Unije poslodavaca (UPCG), Suzana Radulović, smatra da još nema dovoljno razumijevanja za značaj uloge poreskih savjetnika kako od države, tako i od društva, pa i preduzeća.

“Vrlo je važna uloga poreskog savjetnika na ukazivanje na zakonodavni i regulativni okvir, kao i na posljedice u slučaju nepoštovanja ispunjenja poreskih obaveza. Ako uzmemo u obzir i put ka EU i potencijalnom proširenju poslovnih mogućnosti, to onda daje dodatnu komponentu značaja poreskih savjetnika”, kazala je Radulović.

Tokom konferencije potpisan je i sporazum o saradnji između Instituta internih revizora, Komore procjenitelja i sudskih vještaka i Komore poreskih savjetnika.

“Trilateralni sporazum o saradnji predviđa zajedničke aktivnosti i projekte koji će doprinijeti unapređenju kvaliteta usluga koje pružaju članovi sve tri organizacije”, dodaje se u saopštenju.

Konferencija poreskih savjetnika okupila je vodeće stručnjake iz oblasti internih revizija, procjena i poreskog savjetovanja, stvarajući temelje za buduću saradnju i razvoj ovih važnih profesija.

