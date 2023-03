Cijene nafte stabilne iznad 75 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte stabilizovale su se u srijedu na međunarodnim tržištima iznad 75 USD, nakon što su se stišali strahovi od bankarske krize, a ulagači preusmjerili pažnju na odluku o kamatnim stopama u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD).

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podna bila gotovo nepromijenjena u odnosu na prethodnom zatvaranje trgovine i iznosila je 75,5 USD.

Značajnijih promjena nije bilo ni na američkom tržištu, gdje se barelom trgovalo po 69,84 USD, prenosi Hina.

Finansijska tržišta uzdrmali su proteklih dana problemi u američkom i švajcarskom finansijskom sektoru, nakon propasti američke Silicon Valley banke (SVB) i problema s likvidnošću u švajcarskom Credit Suisse-u, podstaknuvši strah od bankarske krize.

Strahovanja su se stišala nakon što su američki regulatori odlučili da isplate sve depozite propalog SVB-a, a švajcarski div UBS objavio da će, uz podršku Vlade i centralne banke, preuzeti posrnulog domaćeg konkurenta.

Grupa centralnih banaka objavila je u nedjelju da će osigurati likvidnost u finansijskom sistemu pojačanim oslanjanjem na mehanizam razmjene valuta.

To je umirilo tržišta i prigušilo strah od krize, a cijene nafte podržao je i slabiji dolar.

“Cijene nafte ponovo su blago porasle zahvaljujući smanjenoj averziji prema rizičnoj imovini, pozitivnim tržištima kapitala i slabijem dolaru”, rekao je Giovanni Staunovo iz UBS-a.

Slabiji dolar podržava potražnju za naftom jer jača kupovnu moć kupaca s drugim valutama.

Pažnja tržišta se potom preusmjerila na odluku američke centralne banke o kamatnim stopama.

Podaci Američkog instituta za naftu (API) podstakli su u utorak zabrinutost za potražnju, nakon što se pokazalo da su zalihe nafte u SAD-u u prošloj sedmici porasle, rekli su izvori.

Analitičari su očekivali da će API-ev izvještaj pokazati pad.

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je objavila da je barel korpe nafte njenih članica u utorak poskupio 3,21 USD, na 73,96 USD.

